Intentó quitarse la vida, cayó desde un cuarto piso y mató a una anciana

Ocurrió este lunes en una zona residencial de Milán. El agresor, un hombre de 37 años, sobrevivió a la caída, quedó detenido y enfrenta cargos por homicidio.

Un hombre de 37 años intentó quitarse la vida arrojándose desde el cuarto piso de su edificio en la ciudad italiana de Milán, pero en su caída impactó sobre una vecina de 81 años que caminaba por la vereda.

Las imágenes estremecedoras se conocieron un mes después del hecho.
Violento intento de robo en Mar del Plata: un hombre respondió a los tiros y los delincuentes escaparon

Tras el episodio, ocurrido este lunes en el barrio de Quarto Oggiaro, una zona residencial al noroeste de la ciudad, la mujer murió en el acto y el hombre, que sobrevivió, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece bajo custodia policial acusado de homicidio.

Según informaron medios locales, el hombre se lanzó al vacío alrededor de las 9 de la mañana, momento en el que la víctima, una anciana identificada como Giuseppina G., pasaba por el lugar rumbo a un comercio cercano.

Intentó quitarse la vida, cayó desde un cuarto piso y mató a una anciana

Fue un impacto terrible, la señora no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir”, relataron vecinos a la prensa italiana, que aseguraron que escucharon un fuerte estruendo. De inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia, pero los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento de la mujer.

Por su parte, el hombre fue trasladado con heridas graves a un hospital de Milán, donde quedó internado en estado delicado. Las autoridades confirmaron que, pese a su intento de suicidio, deberá enfrentar cargos por homicidio, ya que su accionar derivó en la muerte de otra persona.

La Fiscalía de Milán abrió una investigación para determinar las circunstancias que llevaron al trágico desenlace. Fuentes policiales indicaron que el acusado no dejó ninguna carta ni mensaje previo, aunque vecinos comentaron que en los últimos días se lo había visto “angustiado y retraído”.

