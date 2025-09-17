Violento intento de robo en Mar del Plata: un hombre respondió a los tiros y los delincuentes escaparon Cuatro motochorros encapuchados intentaron robarle el auto a una pareja en la puerta de su casa, en el barrio marplatense del Puerto, y el dueño se defendió a los tiros. Piden que se investigue el caso. Por







Las imágenes estremecedoras se conocieron un mes después del hecho.

Cuatro delincuentes, a bordo de dos motos, intentaron asaltar a una pareja en la puerta de su casa, en el barrio Puerto, de la ciudad de Mar del Plata y se dieron a la fuga tras la rápida reacción de la víctima, quien disparó contra los motochorros. Las imágenes del hecho se hicieron viral inmediatamente.

El hecho sucedió el 21 de agosto, cerca de las ocho y media de la noche, en la casa situada en las inmediaciones de las calles Alejandro Korn y Solís. El medio local 0223 dio a conocer el impactante video en las últimas horas, donde se puede observar como uno de los delincuentes golpea al hombre mientras la mujer grita que paren que les iba a dar las llaves del auto.

En un momento de distracción de los ladrones, el dueño de casa fue en busca de una pistola calibre 9 milímetros y puso en fuga a los delincuentes. Primero disparó contra el ladrón que intentaba abrir su auto y luego contra los dos que escaparon en las motos. En total disparó seis veces y puso en fuga a los ladrones: quien intentaba abrir el auto huyó por la calle Solís, en dirección al Juramento mientras que los otros tres se dieron a la fuga a bordo de las motocicletas por calle Korn hacia Gaboto.

La víctima puso a disposición el video para que se los llame a prestar declaración y se disponga la intervención inmediata de la Dirección Departamental de Investigaciones o personal policial para que se investigue el hecho y se identifique a los motochorros.