22 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

"Convertir Piedras en Esmeralda": los secretos de las calles que cambian de nombre en Buenos Aires

Hay arterias porteñas que tienen el superpoder de cambiar el nombre y reiniciar la numeración de las que las atraviesan, aunque se trata de una regla con innumerables excepciones.

Agustín Avenali
Por
Agustín Avenali
La Ciudad de Buenos Aires está dividida en polígonos que cambian los nombres de las calles para evitar numeraciones largas.

La Ciudad de Buenos Aires está dividida en polígonos que cambian los nombres de las calles para evitar numeraciones largas.

"¿Cómo se hace para convertir Piedras en Esmeralda? Cruzando Rivadavia". El chiste, más viejo que Juan de Garay, no habla de la habilidad para la alquimia del primer presidente argentino, sino de una característica clave de las calles de la Ciudad de Buenos Aires: su cambio de nombre y reseteo de numeración al cruzar ciertas arterias, una regla con innumerables excepciones.

La costanera sobre el río Luján ofrece un espacio ideal para caminar.
Te puede interesar:

Andar a caballo o descansar debajo de los árboles: la escapada cercana de Buenos Aires para poner una pausa en marzo

La más famosa es la mencionada Rivadavia: casi ninguna calle logra cruzarla sin sufrir una transformación. En algún momento, conocer el nombre de tal o cual vía a ambos lados era un valorado saber enciclopédico, patrimonio de taxistas, transportistas y otros amantes de la Guía Filcar. Con el advenimiento del GPS, parece ya no importar tanto.

Ah, sí: las dos que atraviesan Rivadavia sin cambiar de nombre son General Paz y 9 de Julio. Por eso, el único edificio que formalmente tiene domicilio en la Avenida 9 de Julio, el del antiguo Ministerio de Obras Públicas, tiene el número 1925, con una numeración que comienza en la Avenida del Libertador.

La de 1904 "dividió la ciudad en seis polígonos cuya nomenclatura y numeración es particular a cada uno, con lo que se buscó eliminar el problema de las calles extremadamente extensas y la consiguiente dificultad que traería aparejado memorizar numeraciones tan grandes".

Los polígonos aún subsisten y están comprendidos entre las siguientes calles:

  • Rivadavia, Río de Janeiro, Ángel Gallardo, Warnes, Dorrego y el Río de la Plata
  • Rivadavia, Avenida La Plata, Caseros, Martín García, Brasil y el Río de la Plata
  • Caseros, La Plata, Sáenz, Martín García, Brasil y el Riachuelo
  • Rivadavia, La Plata, Sáenz, General Paz y el Riachuelo
  • Rivadavia, Río de Janeiro, Ángel Gallardo, Warnes, Constituyentes y General Paz
  • Dorrego, Warnes, Constituyentes, General Paz y el Río de la Plata.
  • A fines del siglo XX se añadió un séptimo polígono, desde Alicia Moreau de Justo hacia el este, que comprende al barrio Puerto Madero

Es decir que además de la más importante, Rivadavia, hay otras calles cambianombres que resetean la numeración, como Río de Janeiro, Warnes, Dorrego y Caseros.

Embed

Cambios de nombre de las calles porteñas: las mil y una excepciones

Existe un largo listado de anomalías que escapan a las reglas de la ordenanza y sus polígonos, todas por decisiones posteriores de unificaciones de nombre, cambios por solo algunas cuadras y otros homenajes.

Un caso es Corrientes, que cruza Ángel Gallardo y Dorrego sin mosquearse y, finalmente, muere al llegar a Chacarita —vaya metáfora—. Esto se debe a que la ordenanza de 1893 la convertía en Triunvirato en el tramo entre Ángel Gallardo y Federico Lacroze, pero una norma posterior, de 1937, estiró el nombre de la provincia mesopotámica hasta la puerta del cementerio.

Algo similar ocurre con Córdoba, que atraviesa indemne Dorrego y mantiene su nombre por un puñado de cuadras más, para cambiar de nombre al cruzar Lacroze, donde se transforma en Giribone.

Palestina es otra salvedad. En 1995, por gestión de la embajada de ese país, se cambió el nombre a ocho cuadras de Rawson para poder conformar la esquina de Estado de Palestina y Estado de Israel, única en el mundo, con un mensaje de paz para una región que sigue convulsionada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El oasis de humedal a 40 km de CABA perfecto para conocer en una escapada rápida.

La escapada cerca de Buenos Aires a una reserva gratuita: tiene lagunas y se pueden ver carpinchos

play

Llovió en Buenos Aires: hasta cuándo sigue el mal tiempo

Se esperan intensas lluvias para la Ciudad y provincia de Buenos Aires.
play

Se adelanta la tormenta en el AMBA: a qué hora llueve y cómo estará el fin de semana largo

Un destino ribereño a una hora de Buenos Aires. 

La escapada de Buenos Aires para el finde largo de marzo 2026: el destino uruguayo para pasear sin auto

play

Parque Patricios: levantaron la clausura del complejo, pero los vecinos aseguran que no están dadas las condiciones

Se esperan tormentas de cara al fin de semana. 

Inminente arribo de inestabilidad y mal tiempo: rigen alertas por lluvias y tormentas en Argentina

Rating Cero

Este cambio de look fue tema de discusión en redes sociales y se viralizó en plataformas digitales

La impresionante transformación de Barbie Vélez: un cambio de look que puede ser tendencia

El vendedor de sueños (2016), una película brasileña disponible en Netflix basada en la novela de Augusto Cury, está protagonizada por César Troncoso (Mellon Lincoln) y Dan Stulbach (Julio César). 
play

Cuál es la trama de El vendedor de sueños, la película cargada de emoción que es de lo más visto de Netflix

¿Cuál es la emotiva película que llegó a Netflix y rápidamente está entre las tendencias?.
play

Ideal para el finde largo: una emotiva película llegó a Netflix y rápidamente está entre las tendencias

El futuro inmediato de Spider-Man se perfila como uno de los más complejos de su historia cinematográfica, anticipando que cada decisión y enfrentamiento marcará la evolución del héroe en esta nueva etapa.

Misterio develado: qué villanos de Marvel enfrentará Spider-Man en su nueva película

Su primer episodio de 47 minutos superó las expectativas.
play

Con solo un capítulo, este animé que llegó a Netflix se ubicó entre lo más visto por los usuarios: ¿qué curiosidad tiene?

Santiago del Moro anunció el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano.

Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano sobre Andrea Del Boca: ¿vuelve?

últimas noticias

Las termas escondidas en Córdoba que pocos conocen, con agua caliente y relax. 

Escapada termal a un tesoro oculto en Córdoba: el lugar que pocos conocen

Hace 13 minutos
Luca Zidane eligió representar a Argelia por sus raíces familiares.

Es hijo de una leyenda, eligió jugar para otro país y será rival de Argentina en el Mundial 2026

Hace 24 minutos
Milei volvió al país tras su gira por Hungría: lo recibe el escándalo $LIBRA y una magra economía

Milei volvió al país tras su gira por Hungría: lo recibe el escándalo $LIBRA y una magra economía

Hace 33 minutos
Gastronomía veggie: berenjena crocante al horno como snack saludable.

Las "falsas papas fritas" de Paulina Cocina: un snack rápido, rico e innovador

Hace 36 minutos
El conductor que sobrevivió al impacto fue dado de alta, pero quedó detenido preventivamente

Accidente fatal en San Juan: una beba y sus padres murieron tras un brutal choque frontal

Hace 44 minutos