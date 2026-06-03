3 de junio de 2026 Inicio
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Decenas de familias denunciaron una invasión de ratas en un colegio de Mataderos

Aseguran que los roedores circulan por los pasillos hace por lo menos un mes y exigen que las autoridades tomen medidas. Las autoridades elevaron la denuncia, pero la supervisión pidió que el establecimiento siga funcionando.

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Una escuela de Mataderos denunció una invasión de ratas.

Una escuela del barrio porteño de Mataderos denunció una grave presencia de ratas dentro del establecimiento y convocó a una protesta para exigir medidas urgentes ante lo que consideran una situación sanitaria insostenible.

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Según relataron madres y padres de alumnos, los roedores circulan desde hace más de un mes por distintos sectores de la escuela N°3, en Larrazábal 1556, incluyendo aulas, pasillos, la biblioteca y el comedor escolar, donde diariamente se sirven desayunos y almuerzos a los estudiantes.

"La situación es alarmante. Las ratas están en todos lados y cada vez aparecen más", señalaron familiares que cuestionan la falta de soluciones definitivas pese a las tareas de desratización realizadas en las últimas semanas.

De acuerdo con los testimonios, una empresa contratada realiza fumigaciones y controles los días sábados, aunque los resultados no habrían sido efectivos. Los padres aseguran que los roedores continúan apareciendo de manera cotidiana y que incluso fueron vistos en los pisos superiores del edificio.

La escuela cuenta con planta baja y dos pisos, y según denunciaron las familias, la presencia de ratas ya alcanza todos los sectores del establecimiento. Además, advirtieron que la aparición constante de los animales en superficie podría evidenciar una infestación mayor en desagües, cañerías y sistemas pluviales.

Ante la falta de respuestas, los padres convocaron a un "ruidazo" frente al establecimiento para visibilizar la problemática y reclamar condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases. La protesta fue convocada para las 7:45 de la mañana en la puerta de la escuela y busca exigir una solución definitiva antes de que la situación represente un riesgo mayor para alumnos, docentes y personal no docente.

Según denunciaron las familias, la dirección de la escuela elevó la situación a las áreas de supervisión correspondientes. Sin embargo, aseguran que desde esos organismos consideran que el problema no reviste la gravedad suficiente como para suspender temporalmente las clases mientras se realizan las tareas necesarias para erradicar la plaga.

"Los chicos se asustan cuando ven las ratas recorrer los pasillos o entrar a las aulas. Es una situación desagradable y preocupante", señalaron algunos padres.

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