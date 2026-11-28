Un tren de cargas descarriló cerca de Bahía Blanca y crecen las dudas por el estado de las vías La locomotora y varios vagones volcaron este sábado entre Cabildo y Cochrane, sobre la Vía Pringles, sin provocar víctimas ni heridos. El accidente ocurrió apenas diez días después de otro episodio similar en el mismo corredor ferroviario. Por Agregar C5N en









El descarrilamiento ocurrió en el partido de Bahía Blanca.

Un tren de cargas de la empresa Ferrosur Roca descarriló este sábado entre las localidades de Cabildo y Cochrane, en el partido bonaerense de Bahía Blanca, sin provocar víctimas ni heridos. El accidente ocurrió sobre la denominada Vía Pringles, donde la locomotora y varios vagones volcaron fuera de la traza ferroviaria, en un hecho que agravó la preocupación por el estado de las vías en la región.

Las primeras imágenes del lugar, difundidas por el medio especializado El Desvío y el periodista Marcelo Mascarini, mostraron a la locomotora General Motors GT22 N°9013 y a parte de la formación tumbadas a un costado del tendido. Pese a la magnitud del vuelco, las fuentes locales confirmaron que el personal ferroviario resultó ileso.

De acuerdo con el portal, una hipótesis preliminar atribuye el descarrilamiento a una posible dilatación de los rieles por las altas temperaturas de la zona, combinada con el deterioro general de la infraestructura. Sin embargo, ni la empresa concesionaria ni los organismos de seguridad operacional ferroviaria emitieron todavía un comunicado oficial que confirme las causas del siniestro.

Fuentes ferroviarias adelantaron que en las próximas horas comenzarán las tareas para remover la locomotora y los vagones afectados. En paralelo, técnicos especializados realizarán inspecciones sobre el terreno para determinar el origen del episodio y evaluar la magnitud de los daños en la vía.

La repetición de accidentes reavivó los reclamos por el mantenimiento del corredor El descarrilamiento se produjo apenas diez días después de otro accidente protagonizado por una formación de Ferrosur Roca en el mismo corredor ferroviario. El pasado 18 de noviembre, un tren de cargas de la firma se salió de las vías entre Saldungaray y Cabildo, también sobre la Vía Pringles, con varios vagones semivolcados.

La sucesión de dos episodios graves en un plazo tan corto reavivó los cuestionamientos sobre las condiciones de mantenimiento de la red utilizada por los trenes de carga en el sur bonaerense. Diversos sectores locales pusieron bajo análisis el estado de conservación de los tramos que recorren a diario las formaciones pesadas. El área afectada cumple un rol estratégico para la economía regional, ya que canaliza el transporte de mercaderías entre los centros productivos y los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, cada interrupción del servicio impacta de manera directa en la logística comercial. La Vía Pringles constituye uno de los ramales centrales para los servicios de cargas que atraviesan el sudoeste bonaerense. Su operatividad resulta clave porque conecta distintos puntos de relevancia logística para el sistema ferroviario nacional.