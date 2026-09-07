Aumentan las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires: el valor de las infracciones más comunes

El Gobierno porteño actualizó el valor de la Unidad Fija, que pasó de $949,99 a $1.173,08, una suba del 23%. Estacionar en lugares no permitidos y excederse en la velocidad explican el 80% de las faltas que se labran a diario en la Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó el aumento semestral para las multas de tránsito , con una actualización de la Unidad Fija (UF), el parámetro que se utiliza para calcular los montos y que se fija en función del valor promedio del medio litro de nafta premium en la Ciudad. En esa línea, la UF pasó de $949,99 a $1.173,08, un 23% más .

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Estacionar en lugares no permitidos y excederse en la velocidad explican el 80% de las infracciones que se labran a diario en la Ciudad.

Por estacionar mal, hoy la multa asciende a $117.308 (100 UF) , un número que no contempla lo que hay que pagar aparte si el auto termina siendo levantado por una grúa. El monto se dispara cuando el vehículo queda sobre una rampa para personas con discapacidad: ahí la sanción trepa a $351.924 (300 UF) . Y si lo que se tapa es una parada de colectivos, un carril exclusivo o uno del Metrobus, el importe es de $175.962 (150 UF) .

En cuanto a la velocidad, sigue siendo la infracción número uno y la que más se vincula con los accidentes de tránsito que terminan en muertes. Su detección creció de la mano de los radares: hoy funcionan 215 en toda la Capital, encargados de captar las fotomultas.

En este caso, el monto no es fijo, sino que depende de cuánto se pasó el conductor: va de $82.115,60 a $4.692.320 (de 70 a 4.000 UF). Pasarse hasta 20 km/h en calles o avenidas, o hasta 40 km/h en las vías rápidas, sale $82.115,60 (70 UF). Pero si la velocidad supera los 140 km/h, se llega al techo de la escala: $4.692.320 (4.000 UF) .

Las multas de tránsito más caras en la Ciudad de Buenos Aires

Cruzar en rojo también entra en el podio de las infracciones más caras. Acá la multa oscila entre $351.924 y $1.759.620 (de 300 a 1.500 UF), según qué tan grave haya sido, qué consecuencias tuvo y si el conductor ya tiene antecedentes. Pasar por debajo de una barrera baja cuesta entre $469.232 y $2.346.160 (de 400 a 2.000 UF), y dar positivo en un test de alcoholemia sale entre $175.962 y $1.173.080 (de 150 a 1.000 UF).

Manejar sin el cinturón puesto sigue siendo algo que muchos hacen a pesar del riesgo que implica para ellos mismos: la multa es de $117.308 (100 UF). El mismo valor se aplica para quien no respeta la prioridad del peatón o ingresa al Microcentro sin autorización.

Con la tecnología llegaron nuevas formas de detectar infracciones. Manejar con auriculares puestos o con el celular en la mano tiene una multa de $117.308 (100 UF), que se duplica hasta $234.616 (200 UF) si lo que se hace es escribir mensajes al volante.

Para poder identificar este tipo de conductas, la Ciudad sumó el año pasado 100 cámaras nuevas que, mediante un software específico, pueden "mirar" el interior de los autos y analizar cómo se comporta tanto el vehículo como quien maneja. Una vez detectado el posible caso, una persona revisa la imagen y confirma si efectivamente hubo infracción.

Este sistema de fotomultas empezó a operar en febrero del año pasado. Hasta ese momento, este tipo de faltas, junto con los giros en lugares indebidos, las labraban los agentes de tránsito en la calle. Desde hace más de un año y medio, son las cámaras las que están a cargo de detectarlas.

Tapar o alterar la patente para esquivar los controles también se considera una falta grave, y es una de las que más sale: $1.173.080 (1.000 UF).

Por último, hay un grupo de infracciones vinculadas a la documentación y el mantenimiento del vehículo. Circular con la VTV vencida o sin haberla hecho nunca cuesta $117.308 (100 UF). No tener grabadas las autopartes o no llevar el Telepase para circular por las autopistas de AUSA sale $175.962 (150 UF). Y manejar con los vidrios polarizados o sin la licencia de conducir tiene una multa de $58.654 (50 UF).

Los nuevos montos de las multas de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires

Estacionar en lugares no permitidos: $117.308 (100 UF)

Estacionar sobre rampa para personas con discapacidad: $351.924 (300 UF)

Tapar parada de colectivos, carril exclusivo o Metrobus: $175.962 (150 UF)

Exceso de velocidad (hasta 20 km/h en calles/avenidas o hasta 40 km/h en vías rápidas): $82.115,60 (70 UF)

Exceso de velocidad (más de 140 km/h): $4.692.320 (4.000 UF)

Cruzar en rojo: de $351.924 a $1.759.620 (de 300 a 1.500 UF)

Pasar por debajo de una barrera baja: de $469.232 a $2.346.160 (de 400 a 2.000 UF)

Alcoholemia positiva: de $175.962 a $1.173.080 (de 150 a 1.000 UF)

Manejar sin el cinturón puesto: $117.308 (100 UF)

No respetar la prioridad del peatón: $117.308 (100 UF)

Ingresar al Microcentro sin autorización: $117.308 (100 UF)

Manejar con auriculares puestos o con el celular en la mano: $117.308 (100 UF)

Escribir mensajes al volante: $234.616 (200 UF)

Tapar o alterar la patente: $1.173.080 (1.000 UF)

Circular con la VTV vencida o sin haberla hecho: $117.308 (100 UF)

No tener grabadas las autopartes o no llevar Telepase en AUSA: $175.962 (150 UF)

Vidrios polarizados o manejar sin la licencia: $58.654 (50 UF)

Cómo ver las multas de tránsito por patente

En la Ciudad de Buenos Aires, la consulta se realiza de manera totalmente digital desde la web oficial del Gobierno porteño. En el sitio, el usuario debe ingresar la patente en la sección destinada a infracciones para obtener un informe con todas las faltas registradas, ya sea en instancia administrativa o en etapa judicial.

El sistema permite identificar contravenciones habituales, como superar los límites de velocidad, estacionar en lugares no habilitados o cruzar semáforos en rojo. Además, ofrece la posibilidad de abonar online y descargar los comprobantes correspondientes, documentación necesaria para trámites como la renovación de la licencia o la transferencia del vehículo.