Continúa la búsqueda de Lucas y Lautaro: las nuevas hipótesis de los investigadores

Desde el círculo más cercano de Lautaro Morello (18) y Lucas Escalante (26), creen que la búsqueda se frenó al descubrir los cuerpos dentro de un auto. A partir de ese momento, la investigación se abrió para poder dar con la identidad de las dos personas fallecidas y de un posible asesinato.

"La última comunicación sabemos que fue con su mamá. Él siempre la espera del trabajo porque ella siempre llega tarde", respondió Nicole, la expareja de Lucas, al ser consultada sobre cuándo fue el último contacto que tuvo Lucas con su familia.

"No estoy conforme con la investigación porque no nos dicen nada. Ayer nos mostraron una billetera que habían encontrado, pero no nos dijeron de quién era. De Lautaro no era y de Lucas tampoco, pero tampoco nos dijeron si pertenecía a otra persona. También estaba la noticia de que encontraron un anillo en el lugar en el que encontraron los cadáveres", señaló para apuntar duramente a los responsables de la indagación.

El auto en el que se movilizaban un BMW azul fue encontrado calcinado en el barrio Abasto en La Plata, por última vez los jóvenes fueron vistos en una YPF, donde se van a reunir en el día de hoy amigos y familiares.

Según hablaron parientes con C5N, si bien en un principio ambas familias estaban muy unidas, la de Lautaro dice que en la familia de Lucas "alguien sabe algo". Pero desde la familia Escalante aseguraron que nadie los amenazó y los investigadores empiezan a analizar con fuerza el entorno al padre de Lucas.

La hipótesis de la familia de Lautaro Merello por su desaparición

Si bien dentro del auto se encontraron dos cuerpos, aún falta la identificación y la familia no los reconoce como si fueran ellos e insisten en un posible secuestro, más allá de que no recibieron ningún tipo de llamado, hasta el momento.

“Lo único que puedo llegar a pensar es que lo secuestraron porque es un auto de alta gama, por cómo está todo hoy en día que roban…. ¿A mi nene qué le pueden sacar?”, se preguntó.

Por último, consultada por el accionar de la Justicia en el caso, aseguró que “nadie se comunicó”: “Estoy con que mi hijo desapareció y que de la nada que puede estar muerto. No sé más nada”.

El último rastro que tuvieron las familias de Morello y Escalante (26 años) se dio el viernes alrededor de las 22.30, cuando fue la última comunicación. A partir de allí, sus celulares se apagaron y dejaron de tener contacto con ellos.