Los cuerpos calcinados en Guernica no son de los dos jóvenes desaparecidos en Florencio Varela

Tras la aparición de los cuerpos calcinados en Guernica, se investigó para determinar si se trata de los dos chicos desaparecidos en Florencio Varela que salieron a festejar el triunfo de Argentina y no se sabe nada de ellos. A pesar de que se aguardan por más novedades, no se trata de ninguno de los dos , sino que los cuerpos corresponden a otras personas mayores de 30 años que se desempeñaban como mecánicos.

La esposa de una víctima, que era uno de los mecánicos que estaban desaparecidos, reconoció un anillo y esta acción confirmó que los cadáveres no pertenecen a los chicos de Florencio Varela, sino que tienen relación con otro caso.

"A la identificación se llegó a partir de dos elementos clave: una pericia odontológica que determinó que se trata de personas de entre 30 y 35 años y un anillo que había sido mostrado por parte de los efectivos policiales a los familiares de Lucas y Lautaro, los chicos desaparecidos en Florencio Varela que están siendo intensamente buscados", agregó Gabriele para ratificar la confirmación de que los cuerpos no pertenecen a los jóvenes.

También se explicó que el mal estado de los cuerpos dificulta la investigación ya que el periodista manifestó que "por el nivel de carbonización de los cadáveres no se los podía reconocer por señas particulares como tatuajes, piercings y demás elementos fácilmente reconocibles a la vista".

La palabra de la expareja de Lucas, uno de los chicos desaparecidos de Florencio Varela

Mediante un móvil de C5N la expareja de Lucas, llamada Nicole, mostró su tristeza y desesperación por la incertidumbre que existe en la búsqueda de los chicos: "Los cuerpos no son de ellos. Todavía hay esperanzas de que podamos encontrar a Lautaro y Lucas con vida".

"La última comunicación sabemos que fue con su mamá. Él siempre la espera del trabajo porque ella siempre llega tarde", respondió Nicole al ser consultada sobre cuándo fue el último contacto que tuvo Lucas con su familia.

Luego, la expareja de Lucas se refirió a cuál es el grado de relación que existe entre el joven y su familia: "Él venía a todos los cumpleaños. Siempre estaba en mi casa y hablaba con mi hermano, mi primo, los chicos".

"No estoy conforme con la investigación porque no nos dicen nada. Ayer nos mostraron una billetera que habían encontrado pero no nos dijeron de quién era. De Lautaro no era y de Lucas tampoco, pero tampoco nos dijeron si pertenecía a otra persona. También estaba la noticia de que encontraron un anillo en el lugar en el que encontraron los cadáveres", señaló para apuntar duramente a los responsables de la indagación.

Acerca de si los jóvenes tenían algún conflicto con otra persona, Nicole fue contundente al responder: "De Lautaro sé que no. Es un nene. De Lucas no lo sé, sé que lo habían amenazado, es lo que se dice".

"Parece que salía con una chica que tenía un novio y el novio lo había amenazado pero eso es todo lo que sé", añadió la expareja que en todo momento se la vio conmovida por la situación.