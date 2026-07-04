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Callejero Fino anunció su regreso a los escenarios: todos los detalles

El referente de la música urbana confirmó un show renovado para el público porteño después de casi 3 años de espera.

El músico presenta su nuevo trabajo después de años de alejamiento de los escenarios.

El músico presenta su nuevo trabajo después de años de alejamiento de los escenarios.

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Callejero Fino confirmó su regreso a los escenarios para alegría de los fanáticos de la música urbana. El referente del RKT del Conurbano anunció que se presentará en un show renovado en la Ciudad de Buenos Aires, donde hará un repaso de su carrera.

El piloto de TC habló.
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El artista se presentará el 24 de octubre en el Complejo C Art Media con un show propio después de casi tres años sin actuar. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Passline.

Simón Nattanael Alvarenga, el nombre real del artista, reaparece en su mejor momento: viene con el impulso del lanzamieto de su trilogía de EPs MEGA CALLEJERO FINO RKT 1, 2 y 3, un proyecto donde reafirma su identidad musical.

El concierto en Chacarita promete ser un recorrido por los temas que lo hicieron conocido desde el Conurbano bonaerense, además de presentar sus nuevas canciones en vivo.

El paso de Callejero Fino por Telefe

Callejero Fino participó en Bake Off Famosos, el ciclo de pastelería de Telefe en 2024. El cantante de RKT se destacó como uno de los participantes más queridos y hábiles, y deslumbró por ganar el desafío del mejor lemon pie. Decidió abandonar la competencia por voluntad propia debido a sus extensas grabaciones y compromisos laborales con su carrera musical.

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