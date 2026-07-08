Denuncian el uso de IA para crear fotos de estudiantes "desnudas" en dos prestigiosos colegios porteños El vicerrector del Colegio Nacional Buenos Aires, Ricardo Romero, aclaro que hicieron las "presentaciones" ante la denuncia de los padres de alumnas que fueron víctimas de hostigamiento. Hay 50 varones de este establecimiento y del Pellegrini que subieron las imágenes falsas a redes. Por Agregar C5N en









Romero explicó la sanción que cabría a los estudiantes del Nanional Buenos Aires. C5N

Los colegios preuniversitarios Carlos Pellegrini y Nacional de Buenos Aires se encuentran en el centro de una grave denuncia por violencia digital. El caso, que presuntamente involucra a alrededor de 50 estudiantes varones, estalló tras conocerse la circulación sin consentimiento de imágenes de alumnas manipuladas con inteligencia artificial para simular desnudos y contenido sexual.

En el programa De Una, en C5N, el vicerrector del Colegio Nacional, Ricardo Romero, habló del "protocolo de violencia de género" que es es el que se adapta a esta situación: "La mayoría de los involucrados son menores. Actuán el Consejo de Convivencia y el área de Género del establecimiento", aclaro.

El directivo explicó que el Consejo o la fiscalía garantiza el derecho a que "las organizaciones lleven adelante una acción tutelar o denuncia". Hay familias que hicieron denuncias y el Colegio Nacional hizo las presentaciones pertinentes, según la autoridad educativa.

El hecho de que las fotos sean subidas a Instagram y TikTok hace que otros mayores accedan a los contenidos falsos: "Los familiares están angustiados y pidieron un espacio para articular y reflexionar sobre acciones para el caso".

Romero definió que hubo algunos de los implicados que reconocieron su error: "Algunos reconocieron sus actos... hay un camino que va a seguir porque puede tratarse de un contravención o llegar a tipificarse como un delito", y subrayó que "hasta ahora son menores, es decir que son inimputables".