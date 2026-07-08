Denuncian el uso de IA para crear fotos de estudiantes "desnudas" en dos prestigiosos colegios porteños

Los colegios preuniversitarios Carlos Pellegrini y Nacional de Buenos Aires se encuentran en el centro de una grave denuncia por violencia digital. El caso, que presuntamente involucra a alrededor de 50 estudiantes varones, estalló tras conocerse la circulación sin consentimiento de imágenes de alumnas manipuladas con inteligencia artificial para simular desnudos y contenido sexual.
En el programa De Una, en C5N, el vicerrector del Colegio Nacional, Ricardo Romero, habló del "protocolo de violencia de género" que es es el que se adapta a esta situación: "La mayoría de los involucrados son menores. Actuán el Consejo de Convivencia y el área de Género del establecimiento", aclaro.
El directivo explicó que el Consejo o la fiscalía garantiza el derecho a que "las organizaciones lleven adelante una acción tutelar o denuncia". Hay familias que hicieron denuncias y el Colegio Nacional hizo las presentaciones pertinentes, según la autoridad educativa.
El hecho de que las fotos sean subidas a Instagram y TikTok hace que otros mayores accedan a los contenidos falsos: "Los familiares están angustiados y pidieron un espacio para articular y reflexionar sobre acciones para el caso".
Romero definió que hubo algunos de los implicados que reconocieron su error: "Algunos reconocieron sus actos... hay un camino que va a seguir porque puede tratarse de un contravención o llegar a tipificarse como un delito", y subrayó que "hasta ahora son menores, es decir que son inimputables".
En cuanto a la escuela, el directivo habló de "sanciones" en el ámbito disciplinario del establecimiento. Dentro del regimen de convivencia de la escuela hay una posibilidad de la "suspensión con clase o sin clase, amonestación, o la expulsión", en este caso se tienen que ir del Colegio.