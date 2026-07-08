8 de julio de 2026 Inicio
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Femicidio en Junín: un hombre denunciado por grooming asesinó a una mujer y secuestró a su hija

Sebastián Daniel Bonafe fue detenido por la Policía después de asesinar Mercedes Errapan, madre de su ahijada de siete años, y escapar con la menor. La Alerta Sofía permitió encontrar rápidamente a la niña. La víctima lo había denunciado por grooming.

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Sebastián Daniel Bonafe estaba siendo investigado por grooming y escapó con su ahijada de siete años tras asesinar a su madre.

Sebastián Daniel Bonafe estaba siendo investigado por grooming y escapó con su ahijada de siete años tras asesinar a su madre.

Sebastián Daniel Bonafe fue detenido por la Policía este miércoles por asesinar a Mercedes Errapan, de 32 años, y secuestrar a la hija de siete años de la mujer y, a la vez, su ahijada. El asesinato y el secuestro los cometió en Junín y escapó en moto hasta Pergamino, mientras se desplegaba un operativo de búsqueda y se activaba la Alerta Sofía.

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En este último municipio se lo detuvo. Durante la persecución, el hombre abandonó a la menor en un barrio de emergencia de Pergamino porque tenía amigos y conocidos en la zona a quien podría haber pedido refugio. La fiscal María Fernanda Sánchez está a cargo de la causa.

"Para la fiscal a cargo todo es objeto de investigación a esta hora, mucho de lo que tienen y de lo que van reconstruyendo tienen que ver con trascendidos que hablan de cómo era la relación en cuanto a la violencia entre estas personas", explicaron en C5N durante el programa De Una.

La mujer asesinada lo había denunciado por haberle tomado fotografías desnuda a la nena. Bonafe estaba siendo investigado por grooming y había sido allanado el último viernes, pero el procedimiento resultó negativo, según indicaron fuentes provinciales a TN.

El cuerpo de la madre de la menor secuestrada fue encontrado por su pareja, Jonathan Videla, tras regresar a la casa tras finalizar su jornada laboral en la Cooperativa Municipal. Personal de la Comisaría Primera de Junín y del SAME confirmó el fallecimiento. La causa fue recaratulada como femicidio seguido de rapto.

La Policía allanó de urgencia una casa ubicada en Almafuerte 1435, propiedad de Bonafe, donde secuestró una carta manuscrita con el modus operandi del hecho en la que se mencionaba una posible fuga hacia Arias, en Córdoba, o Cañada Seca, en Santa Fe. Por eso se activó un operativo cerrojo en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Qué dijo el ministro de Seguridad bonaerense sobre el caso

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, detalló en C5N que encontraron a la niña porque, "gracias a la Alerta Sofía y que empezó a circular por diferentes medios la cara del femicida, un docente se contactó con nosotros porque lo había encontrado haciendo dedo y lo llevó en su auto a Pergamino".

El funcionario de Axel Kicillof confirmó que "la menor se encuentra en buen estado de salud, está sana y a resguardo" luego de que Bonafe amenazara con lastimarla cuando lo encontró la Policía. "El policía que lideró la búsqueda estableció una negociación y finalmente se lo redujo, se lo desarmó y se puso a la nena a resguardo", reveló el ministro.

Alonso puntualizó que el llamado al 911 por la muerte de la madre de la menor ingresó a las 10:15 y a las 13 el docente se comunicó para dar el dato sobre el paradero del femicida. "Cuando trabajamos en equipo y las cosas se hacen profesionalmente conseguimos buenos resultados", concluyó el funcionario.

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