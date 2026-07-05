5 de julio de 2026 Inicio
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A pulmón: la crítica situación de los centros culturales en medio del gobierno de Javier Milei

Entre el desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei y los tarifazos, los espacios independientes dan una pelea desesperada por subsistir. A pesar de todo, la resistencia colectiva vuelve con la 5° edición del festival solidario "Que No Calle" en homenaje a Mercedes Sosa.

Marina Hermoso
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Marina Hermoso
Convocan a centros culturales para armar una red de ayuda solidaria en el natalicio de Mercedes Sosa.

Convocan a centros culturales para armar una red de ayuda solidaria en el natalicio de Mercedes Sosa.

Carmila Rodríguez C5N

a cLa cultura independiente en la Argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. En un escenario asfixiado por la recesión económica, el desfinanciamiento estatal sistemático y los constantes aumentos en las tarifas de los servicios públicos impulsados por la gestión de Javier Milei, los centros culturales autogestivos libran una batalla desesperada para evitar el cierre definitivo.

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Desde el Conurbano bonaerense hasta la Ciudad, y a lo largo del país, el diagnóstico es el mismo: ante el retiro del Estado, la voluntad y el trabajo solidario de las comunidades se convirtieron en el único motor capaz de mantener las persianas levantadas.

En estos espacios coinciden talleres, espectáculos y ferias de emprendedores. Lejos de las luces del circuito comercial masivo, los centros culturales autogestionados unen a distintas generaciones en su propia comuna, transformando la cercanía vecinal en resistencia colectiva.

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“No recibimos ni un peso”: el crudo presente de un espacio cultural LGBTIQNB+

En el corazón de Buenos Aires, el Espacio Cultural LGBTIQNB+ Batacazo Cultural representa la cara de la resistencia autogestionada y transfeminista. Ubicado en Medrano 627, este centro, que funciona como una asociación civil sin fines de lucro y forma parte del MECA (Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos), cumple diez años de trayectoria este mes de julio.

Sin embargo, la celebración se da en un contexto de abandono estatal. Gimena Garzino, coordinadora general del lugar junto a Lucía Correa, describió una realidad de desfinanciamiento progresivo: “La ayuda del Gobierno fue disminuyendo año tras año, desde que asumió Milei. Este año no recibimos ni un peso”. Según explicó a C5N, los pocos subsidios a los que pueden aplicar son insuficientes frente a la inflación: “El aporte es mínimo, alcanza para el alquiler de dos meses. El año pasado nos alcanzó para la pintura y unas luces”.

Para sobrevivir, el Batacazo apuesta a su agenda de aniversario para julio (música en vivo, karaoke y ferias) y a la gestión propia. “Nos financiamos de manera autogestiva con la plata que recibimos de los talleres y los eventos. Cada vez nos cuesta más y sin ayuda del Estado es peor aún”, advirtió Jimena en diálogo con C5N.

La resistencia a través de la estabilidad del espacio físico

En Hurlingham, el Territorio Cultural La Cortada, en Bolívar 1251, muestra una cara distinta en este mapa de crisis: a diferencia de lo ocurrido con El Barrio Cultural de Remedios de Escalada, que debió cerrar sus puertas tras nueve años por la imposibilidad de costear la renovación del alquiler, y que reabrió después de varios meses de incertidumbre en Vidal 3534, La Cortada sobrevive precisamente porque no debe afrontar ese gasto mensual.

Esta condición les permite sostenerse como un espacio de reunión para el arte, la política y la contención en tiempos donde el estrés económico golpea con fuerza el bolsillo de las familias. Verónica Virué, integrante del colectivo, detalló a C5N la precariedad con la que operan para garantizar el acceso: “No cobramos entrada y solo nos financiamos con lo que se vende en la barra, que por supuesto es paupérrimo. Lo estamos sosteniendo solamente como un lugar de resistencia". Hay fines de semana que sólo están cubriendo los gastos porque llegan a recaudar 100 mil pesos, una cifra que refleja la realidad de estar "al límite" que atraviesan los referentes culturales en todo el país.

"Lo estamos sosteniendo solamente como un lugar de resistencia". "Lo estamos sosteniendo solamente como un lugar de resistencia".

En este espacio, la resistencia se vive desde la filosofía de Arturo Jauretche. Como recordaron sus miembros, el pensamiento del escritor y político argentino guía su labor cotidiana: "Nos quieren tristes porque los pueblos deprimidos no vencen. (...) Por eso venimos a combatir alegremente". Esta cita de Jauretche refuerza la idea de que, incluso ante la precariedad, el optimismo y la alegría son herramientas fundamentales para lograr transformaciones sociales.

Una red federal de cultura desarticulada

Según los registros oficiales, el programa Puntos de Cultura tiene más de 5.600 organizaciones inscriptas en toda la Argentina, mientras que la Red de Casas de la Cultura articula el trabajo de más de 130 espacios municipales distribuidos en 22 provincias. A esta estructura estatal hay que sumarle los espacios independientes: solo en la Ciudad de Buenos Aires se contabilizan más de 450 centros culturales sostenidos exclusivamente por la autogestión.

Hoy, el desfinanciamiento de la administración nacional golpea por igual a todos: mientras las organizaciones independientes ven desaparecer los fondos concursables y de fomento que les permitían sobrevivir, los espacios municipales y las Casas de la Cultura sufren el abandono de los programas de articulación federal, dejando a miles de trabajadores de la cultura a la intemperie y sin recursos para sostener sus actividades básicas.

Festival “Que No Calle” como respuesta a la crueldad de Milei

Como prueba de que la salida siempre es colectiva y solidaria, la respuesta de los espacios independientes ante la crisis no se hace esperar. En este contexto, más de 30 centros culturales de la Ciudad se unieron para impulsar el festival “Que No Calle”, un evento que utiliza el arte para tender puentes en un momento social alarmante: según datos del Ministerio de Capital Humano, casi el 60% de las personas que hoy viven en la calle quedaron en esa situación de extrema vulnerabilidad en los últimos dos años de Milei.

Correa, organizadora del evento, detalló el espíritu de la iniciativa: "Además de homenajear a Mercedes Sosa en su natalicio, se busca que los centros culturales puedan participar como lugar de acopio, que lleven donaciones, o que programen un evento para el festival".

La propuesta también contempla que aquellos espacios que ya tienen actividades en agenda puedan sumarse transformándolas en eventos benéficos, "recibiendo donaciones para después repartirlas entre las organizaciones", según explicó la referente.

La campaña tiene especial relevancia debido al contexto social actual. Al respecto, Correa puntualizó las prioridades de la colecta para esta edición: "Este año se recibe ropa de abrigo, mantas, elementos descartables como vasos, platos, y alimentos no perecederos para paliar la situación dramática que se está viviendo en los barrios".

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