Temporal en Bolívar: inundaciones, cortes de luz, techos volados y destrozos en la zona

Las tormentas comenzaron el lunes por la tarde en Urdampilleta y todavía persisten. Los vecinos debieron ser evacuados y las calles están intransitables. El Servicio Meteorológico emitió un alerta para la zona afectada.

Ante la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por el alerta de amarillo para el centro del territorio bonaerense, el temporal azotó el partido bonaerense de San Carlos de Bolívar . El fenómeno provocó voladuras de techos, cortes de luz por varias horas y fuertes destrozos.

Hoy llueve: hay alerta meteorológica amarilla en CABA, todo el conurbano y gran parte de la provincia de Buenos Aires

El SMN mantiene activa una advertencia de nivel naranja para los partidos de Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó, debido al riesgo de fenómenos meteorológicos peligrosos para la población, los bienes y el medio ambiente.

La alerta rige para la zona centro, sur y oeste de la provincia de Buenos Aires desde la madrugada del martes y se extenderá hasta la tarde . Sin embargo, los especialistas prevén que la intensidad del temporal disminuya progresivamente con el correr de las horas.

En las últimas horas, el temporal afectó principalmente a Urdampilleta, pero lamentablemente las lluvias no cesarán: para lo que resta del martes se esperan tormentas aisladas por la tarde y tormentas más leves por la noche. Las precipitaciones comenzaron este lunes cerca de las 19, y se intensificaron con el pasar de las horas. Para las 23, las calles estaban ya cubiertas de ramas y cables caídos.

“La verdad que nunca esperé que pase esto . Me parece que este temporal es peor que de 1993 . En ese año fui bombero voluntario y agarró medio pueblo, y acá se voló todo el techo de mi casa, todo inundado. Tengo una pequeña bicicletería y me lo arruinó todo ”, comentó Luis Alberto Pérez, vecino de Urdampilla en diálogo con C5N, mientras hacía el recorrido en su casa.

El drama de los vecinos de Urdampilleta tras el fuerte temporal

A raíz del temporal que destrozó las viviendas, hasta el momento unas 40 familias fueron evacuadas y están el Hospital Juana G de Miguens. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos.

A mismo tiempo, se puso a disposición una línea telefónica para ser asistidos en caso de urgencias: “Comunicarse al 2314-474949 para atención a vecinos de la localidad, ya que líneas de emergencia se encuentran fuera de servicio debido al temporal”.

“El temporal venía del lado de Azul, y acá hizo como una ventosa y arrancó para el lado de Buenos Aires. Ahora tengo que ver cómo quedó el techo, porque no sé si me rompió las chapas”, reconoció Luis Alberto Pérez en C5N.

En medio del drama, el mismo vecino reconoció que anoche “dormí sentado dentro del auto”, pero que se mudará, momentáneamente, a la casa de un amigo ya que la casa le quedó destrozada. “Vino el intendente, Defensa Civíl, la verad se han portado maravilloso, pero lamentablemente hay que esperar”, sostuvo y agregó: “Lo que ocurrió fue desastroso”.

Embed - C5N on Instagram: " BOLÍVAR, UNA CIUDAD ARRASADA POR LA TORMENTA Granizo, techos volados y autos aplastados. Las calles se encuentran totalmente inundadas y los vecinos, que no tienen electricidad, dialogaron con el equipo de #LaMañana: "Es un desastre". Informa: @sergio_cirigliano" View this post on Instagram

Más allá que hubo una alerta meteorológica, los damnificados aseguran que la tormenta terminó siendo aún más fuerte que azotó todo el pueblo, dejó las calles completamente inundadas con serios inconvenientes de circulación, con un centenar de árboles y postes caídos. El suministro de luz y agua quedaron cortadas desde este mismo lunes.

“Gracias a Dios estamos bien, pero realmente es muy triste lo que ha pasado, es terrible. Ya hubo un tornado, pero agarró como una franja del pueblo. No fue de la dimensión de este, que fue en todo el pueblo”, señaló Mirian e indicó: “Va a ser difícil la recuperación. Recién nos acaban de decir que vamos a estar sin luz vamos 4 o 5 días porque es mucho el destrozo”.

Pasado el mediodía de este martes, las precipitaciones no estuvieron presentes por lo que desde el Municipio está activo realizando trabajos de limpieza con camiones y levantando los elementos volados.