Continúa el escándalo por el criadero del horror: cómo es el negocio de la venta de perros

Romero explicó que este tipo de criadero compra cachorros para poder solventar una demanda de la raza de un animal en particular.

También afirmó que tuvo un diálogo áspero con el colega, Gabriel Terceiro, quien planteaba que "no podía ser" que los animales presenten moquillo o parvovirosis diagnosticada por laboratorio. "Cuando esto ocurre masivamente, tenemos que empezar hablar de un criadero del horror", sentenció el profesional.

A su vez, el veterinario detalló que este tipo de criaderos suelen ser llamados "multiraza" suelen ser un "negocio absoluto", ya que ante la demanda de determinado animal, suelen comprar en otros criaderos para poder saciar una necesidad.

"Es terrible. Acá concurren varios delitos, la inflación a la Ley de Protección Animal (Ley 14.346). Esto es una infracción del Código Penal argentino, esta ley se integra al código penal con una pena de hasta un año", determinó el profesional. "La estafa es a muchísimas personas, no es solo económica, sino moral", añadió.

Qué condena podría caberle a los dueños del criadero

La Ley De Protección Al Animal, la 14.346, tiene penas máximas de un año, pero “el daño, la estafa y demás, aumentan todo el hecho y ahí ya entra el tema la jurisprudencia argentina”, informó el veterinario Juan Enrique Romero. El hecho de maltrato debe ser denunciado ante la Fiscalía o Policía.

Haciendo referencia a Gabriel Terceiro,el especialista que era recomendado por el criadero, Romero explicó que no lo conoce profesionalmente, pero “si todos lo que se dice o todas las acciones en la cuales se lo han comprometido son reales, es altamente criticable”.

“En este caso, está interviniendo el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, que confío que va a llevar la pena desde el punto de vista profesional que corresponde. Judicialmente no se le puede sacar la matrícula, porque al no haber habido una sustitución de identidad o usurpación del título no hay un delito penal, pero sí en caso de que esté acusado de delito penal de estafa o de mala praxi