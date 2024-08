Criadero del horror: que pena le puede corresponder a los responsables

Facebook ESTAFA ESTANCIA O FINCA LA NICOLA Y MY FRIEND

Los damnificados se cuentan por decenas e incluso formaron grupos en redes sociales para denunciar a los propietarios de Finca La Nicola, mencionados como Nicolás Walter Bazo, Valeria Griselda Bazo y Rocío Belén Orellana. Además del veterinario, Gabriel Terceiro, también es nombrado por los denunciantes, ya que no atendía correctamente a las mascotas.

Sin embargo, en diálogo con la prensa Terceiro se defendió "yo no tengo nada que ver. Es todo por redes sociales, no hay nada en la Justicia. Vayan a la Justicia y que hable la Justicia. Es rápido y sencillo escrachar en redes sociales".

Qué condena podría caberle a los dueños del criadero

La Ley De Protección Al Animal, la 14.346, tiene penas máximas de un año, pero “el daño, la estafa y demás, aumentan todo el hecho y ahí ya entra el tema la jurisprudencia argentina”, informó el veterinario Juan Enrique Romero, con C5N. El hecho de maltrato debe ser denunciado ante la Fiscalía o Policía.

Haciendo referencia a Gabriel Terceiro,el especialista que era recomendado por el criadero, Romero explicó que no lo conoce profesionalmente, pero “si todos lo que se dice o todas las acciones en la cuales se lo han comprometidos son reales, es altamente criticable”.

“En este caso, está interviniendo el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires que confío que va a llevar la pena desde el punto de vista profesional que corresponde. Judicialmente no se le puede sacar la matrícula, porque al no haber habido una sustitución de identidad o usurpación del título no hay un delito penal, pero sí en caso que esté acusado de delito penal de estafa o de mala praxis, ya que estos sí son delitos penales”, concluyó.