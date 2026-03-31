31 de marzo de 2026 Inicio
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Trabajadores de CNEA realizaron una caravana en contra del ajuste en el sector nuclear

En medio de la crisis del sector científico-tecnológico nacional, los profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica denuncian un 30% de pérdida salarial, vaciamiento y precarización.

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Los trabajadores realizaron una caravana por General Paz y Constituyentes.  Imagen compartida por trabajadores y trabajadoras.

Trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) realizaron una caravana en contra del ajuste en el sector nuclear en Villa Martelli. En medio de la crisis del sector científico-tecnológico nacional, los profesionales denuncian un 30% de pérdida salarial, vaciamiento y precarización.

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Según datos del grupo EPC, la inversión en la Comisión Nacional de Energía Atómica descendió 26,8% en 2024 y 21,4% en 2025. "Para el 2026, el Crédito Inicial implica una reducción adicional del 12,6%. Esto implica una caída de su presupuesto de 49,7% en tres años", sentenciaron.

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En redes sociales, circuló un flyer con la convocatoria donde enumeraron las razones para salir a marchar "defendemos la soberanía energética y el desarrollo científico tecnológico nacional. Más del 30% de pérdida salarial, un trabajador/a menos por día".

C5N habló con Carolina Komar, investigadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), quien relató cómo es la dramática situación que atraviesa el sector: "Desde noviembre de 2023 que venimos con un promedio de un compañero por día. Se fue muchísima gente entre 400 y 500 personas, es una situación terriblemente difícil porque empiezan a quedar proyectos vacíos, la gente se va porque el sueldo no alcanza".

Según contó Komar el "92% de los laburantes tienen un básico por debajo de la línea de pobreza", y aquellos que quedan en "la categoría que corresponde a un profesional con tres años de experiencia por debajo de la línea de indigencia".

Caravana CNEA imagen 31-3-26
Imagen de la caravana de CNEA.

Imagen de la caravana de CNEA.

"La bajada de línea que viene habiendo es que bueno se busque hacer trabajos a terceros, para poder ganarte plata por afuera para poder bancar tus proyectos de investigación", señaló.

Esta situación, a la que deben recurrir como el pluriempleo "este año se renovaron los contratos, 300 maso menos, por primera vez les están renovando por tres meses eso encima suma incertidumbre más. El día a día se está haciendo recontra difícil".

Ante esta situación sus trabajadores remarcan con orgullo "pertenecer a la CNEA pero exigimos condiciones dignas de trabajo. Mientras hablan de plan nuclear, en CNEA hay salarios destruidos, vaciamiento y precarización".

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Carolina hace 21 años que trabaja en la CNEA y aseguró que es "la situación más difícil que me tocó vivir". Además de las plantas de energía nuclear, la CNEA tiene un entramado de trabajo que abarca no solo la energía "nosotros estamos investigando para desarrollar tecnología nuclear y muchos de los profesionales que se van de acá se están yendo a Candu Energy o Meitner que son filiales de empresas estadounidenses y canadienses que pusieron oficinas acá en Buenos Aires para llevarse a los profesionales formados y cobrar cuatro veces más que acá".

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