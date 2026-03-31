Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.120.000 pesos a 30 días en marzo 2026 Las colocaciones a corto plazo permiten anticipar retornos en pocas semanas. Elegir la modalidad adecuada puede mejorar el resultado final. Por + Seguir en







Los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales. Freepik

Un depósito de $1.120.000 a 30 días permite anticipar con precisión la ganancia.

Los intereses dependen del canal utilizado para constituir la inversión.

Las tasas digitales suelen ubicarse por encima de las ofrecidas en sucursal.

En un contexto de inflación más estable, estas opciones buscan sostener el valor del ahorro. Invertir $1.120.000 en un plazo fijo durante el mes marzo de este año permite conocer desde el inicio el rendimiento que se obtendrá al finalizar el período. Este instrumento continúa siendo una alternativa habitual para quienes buscan estabilidad y previsibilidad sin involucrarse en movimientos financieros arriesgados.

El escenario económico actual, con una desaceleración en el ritmo de aumento de precios y tasas que se mantienen relativamente estables, favorece el uso de colocaciones a corto plazo para organizar el dinero. De esta manera empezó a volver a estar en el centro de las consideraciones de los pequeños ahorristas. Por otro lado, las condiciones que ofrecen los bancos pueden variar según el canal elegido, lo que impacta directamente en los intereses generados y en el resultado final de la inversión.

Plazos fijos Cuánto ganas por depositar $1.120.000 en un plazo fijo según el banco Si se colocan $1.120.000 a 30 días en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $18.871,23. De este modo, el monto total al vencimiento asciende a $1.138.871,23.

Por otro lado, al inlcinarse por canales electrónicos, como por su aplicación o home banking, las tasas suelen ser más competitivas. Con una TNA del 22,00% y una TEA del 24,36%, los intereses llegan a $20.252,05, lo que eleva el total a $1.140.252,05 al finalizar el plazo.

Esta diferencia se explica por la estrategia de las entidades financieras de fomentar el uso de plataformas digitales, donde los costos operativos son menores y se trasladan mejores condiciones a los usuarios.

BNA El Banco Nación ofrece promociones que pueden aprovecharse tanto con tarjeta de crédito como mediante la app MODO BNA+ BNA Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual cerca del 2%, lo que permite ver un escenario moderado. En este contexto, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales. Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al ofrecer tasas algo superiores, muestran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo. Aunque el margen puede ser limitado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta fundamental para preservar el poder adquisitivo.