Escándalo por el criadero de perros Finca La Nicola: "Son estafadores de la peor calaña"

En ese sentido, apuntó contra los criaderos y consideró “absurdo pagar por algo que no se le ha brindado”. “La primera cosa que hay que tener en cuenta es que este tipo de criaderos multirazas y que se promocionan por internet no son nuevos y tienen los mismos actores desde hace 30 años, que van cambiando de nombre en la medida que se desprestigian, en la medida que ocurren este tipo de cosas”, indicó en diálogo con C5N.

Al mismo tiempo, el veterinario explicó que se trata de "un delito que tiene varias facetas”: “La primera faceta importante es la estafa y la segunda es el daño. Lamentablemente el Código Civil argentino que data de 1867, que lo hizo Dalmasio Vélez Sarsfield, no considera a los animales como personas no humanas, seres sintientes, sufrientes y sensibles, sino que los considera ‘cosas’, pero en base a que los considera cosas el Código Penal argentino tiene un concepto que se llama daño”.

Juan Enrique Romero explicó que se trata de "un delito que tiene varias facetas":

Los damnificados formaron grupos en redes sociales para denunciar a los propietarios de Finca La Nicola, mencionados como Nicolás Walter Bazo, Valeria Griselda Bazo y Rocío Belén Orellana. Las denuncias que se pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, fueron conformados según sus participantes “para salvar la vida de todos los perritos de Estancia La Nicola”. “Te los dan con virus, mueren a los días y no te atienden más”, aseguran.

Además de incurrir a una estafa también, el doctor Romero especificó que cometen otra infracción a la Ley 14.346, que es la ley vigente de la protección animal que resguarda su bienestar y protección. “También hay una práctica indebida de la profesión veterinaria, por parte del criadero que entrega una libreta sanitaria sin firma ni sello del veterinario responsable; todos estos son delito”, indicó el profesional.

De igual modo, señaló que el delito más importante es la “frustración afectiva que genera todo esto”, ya que se está haciendo referencia a “seres con los cuales generas afecto con los cuales has tenidos gastos e idas y vueltas afectivas para tratar de salvarles la vida y no te pueden ofrecer el cambio de uno por otro, como si fuera una pieza fallada de una aspiradora”.

“Son simple y llanamente unos estafadores de la peor calaña porque estafan en el afecto, con seres vivos, no tienen ningún tipo de consideración sobre lo que significa un animal desde el punto de vista conceptual de lo que debe ser considerado un animal seres sensibles, sintientes y sufrientes”, apuntó contra los criaderos de animales.

Por otro lado, en relación a la actuación de Gabriel Terceiro, apuntado por los damnificados como el responsable del tratamiento de los cachorros, consideró que “cualquier médico veterinario que avale esta situación está incumpliendo con las normas de práctica y profesión”. En ese caso, detalló que es el Colegio Médico de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires quien debe intervenir para sancionarlo.

Consejos a tener en cuenta para saber dónde comprar animales

Romero indicó que “si podes adoptar, es mejor que comprar”, pero si las personas pretenden comprar aconsejó no ir a los criaderos multirazas y evitar la compra por internet y “asesorarse con un veterinario de confianza a la hora de ir a adoptar por un animal, pagando o no”.

“Nunca no entenderé por qué no nos asesoramos con un veterinario para tratar de evitar estas estafas absolutamente detestables y que deben ser execradas de la Argentina. Lamentablemente estos son fábricas de perros con absoluta irresponsabilidad en lo que significa en la salud y bienestar”, detalló en diálogo a este medio.

Qué condena podría caberle a los dueños del criadero

La Ley De Protección Al Animal, la 14.346, tiene penas máximas de un año, pero “el daño, la estafa y demás, aumentan todo el hecho y ahí ya entra el tema la jurisprudencia argentina”, informó Romero. El hecho de maltrato debe ser denunciado ante la Fiscalía o Policía.

Haciendo referencia a Gabriel Terceiro, Romero explicó que no lo conoce profesionalmente, pero “si todos lo que se dice o todas las acciones en la cuales se lo han comprometidos son reales, es altamente criticable”.

“En este caso, está interviniendo el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires que confío que va a llevar la pena desde el punto de vista profesional que corresponde. Judicialmente no se le puede sacar la matrícula, porque al no haber habido una sustitución de identidad o usurpación del título no hay un delito penal, pero sí en caso que esté acusado de delito penal de estafa o de mala praxis, ya que estos sí son delitos penales”, concluyó.