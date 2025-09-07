7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof, tras el triunfo en la Provincia: "Milei va a tener que rectificar el rumbo"

Desde el bunker de Fuerza Patria el gobernador bonaerense celebró la contundente victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las elecciones provinciales.

Por

Axel Kicillof, tras el triunfo en la Provincia: "Milei va a tener que rectificar el rumbo"

Tras el contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof encabezó un acto en La Plata que definió como una “fiesta popular” y envió un mensaje directo al presidente Javier Milei: “Las urnas, los votos, le dieron hoy al presidente un mensaje: van a tener que rectificar el rumbo”.

contundente victoria del peronismo en la provincia: fuerza patria se impuso y saco 14 puntos de ventaja a la libertad avanza
Te puede interesar:

Contundente victoria del peronismo en la Provincia: Fuerza Patria se impuso y sacó 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza

Acompañado por su gabinete, candidatos de su fuerza y referentes sociales, gremiales, políticos y el gobernador agradeció a la militancia, a los intendentes y a los dirigentes que hicieron posible “una victoria aplastante en toda la provincia”, y agradeció especialmente a Cristina Kirchner y Sergio Massa por “la unidad” que permitió forjar “una sola boleta, la de Fuerza Patria”. “Quiero agradecer a los militantes que vencieron la resignación y salieron a la cancha a pelear esta elección”, afirmó.

Massa

En su discurso, el gobernador contrastó la situación del país con la de la provincia: “Estamos en una etapa donde nuestro pueblo la está pasando muy mal, pero permitámonos disfrutar este momento de alegría reparadora y necesaria. Venimos a festejar que con una boleta le pusimos freno a este gobierno de Milei”.

Kicillof insistió en que su gestión actuó como “escudo y red” frente al impacto del ajuste nacional: “Nos quitaron 12 millones de millones de pesos, nos atacaron e insultaron una y mil veces, pero nunca respondimos con agresión: nos dedicamos a trabajar”.

El gobernador planteó que la contundencia del resultado expresa un límite al modelo libertario: “Las urnas le dijeron al presidente que no se puede frenar la obra pública, que no se puede pegar a los jubilados, que no se puede desfinanciar la salud, la educación, la universidad, la ciencia ni la cultura en la Argentina”.

Acto seguido señaló que las urnas expresaron con contundencia que “no se pueden quitar los recursos que corresponden a las provincias” y que los fondos “son del pueblo y hoy lo reclamó en las urnas”.

También advirtió que el Gobierno nacional “no puede seguir gobernando con odio, maltrato e insultos” y que tiene la obligación de actuar frente a los despidos y cierres de empresas. “No es optativo, es una obligación”, subrayó.

En ese mismo tono, reclamó al oficialismo libertario que deje de “insultar a la democracia, al federalismo y a la Constitución” y que respete la división de poderes.

Con más de 13 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza, el peronismo bonaerense celebró un triunfo que, en palabras de Kicillof, trasciende las fronteras provinciales: “Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y un triunfo del peronismo para todos los argentinos”.

Por último, Kicillof buscó bajar un mensaje de humildad en medio del festejo: dijo que lo peor sería “tomar este triunfo con soberbia” y recordó que el peronismo viene de “una enorme decepción a nivel nacional”. Recalcó que la victoria fue posible “sumando fuerzas adentro y afuera del peronismo” y concluyó con una definición de gestión: “Ganamos gobernando a favor del pueblo y vamos a seguir gobernando solamente a favor del pueblo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Clima de victoria en Fuerza Patria: Estamos en un escenario de triunfo importante

Clima de victoria en Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

play

Kicillof: "Los 17 millones de bonaerenses se juegan cómo sigue esta historia"

play

Reviví el minuto a minuto de la contundente victoria del peronismo sobre LLA en la Provincia

Las elecciones de este domingo definirán mucho más que los legisladores provinciales bonaerenses.

El sistema político llega con alta expectativa a la elección bonaerense, la población no

play

Kicillof: "El modelo de Milei es un desastre y una calamidad"

kicillof: milei quiere vender a la argentina como si fuera un auto usado

Kicillof: "Milei quiere vender a la Argentina como si fuera un auto usado"

Rating Cero

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses.

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses

Basada en hechos reales, esta película de Emily Blunt y Chris Evans es furor en Netflix.
play

Brilla en Netflix, es una películas tremenda y tiene una trama que te atrapa de principio a fin

Mirtha Legrand se reconcilió con una enemiga luego de muchos años.
play

Mirtha Legrand se reconcilió con una histórica enemiga: "¡Me tenía prohibida!"

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 7 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.302 del domingo 7 de septiembre de 2025

Hace 21 minutos
La Cámara de Diputados bonaerense se renovará el 10 de diciembre.

Así quedaron las bancas en Diputados y en el Senado en la Legislatura bonaerense

Hace 27 minutos
play

Axel Kicillof, tras el triunfo en la Provincia: "Milei va a tener que rectificar el rumbo"

Hace 34 minutos
play

Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo: "Milei tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia"

Hace 42 minutos
Luis Caputo, tras la derrota de La Libertad Avanza: Nada va a cambiar en lo económico.

Caputo, tras la derrota de La Libertad Avanza: "Nada va a cambiar en lo económico"

Hace 57 minutos