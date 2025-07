El análisis de un perito naval sobre el accidente donde murió la nieta de Cris Morena: "Algo falló"

"Es muy probable que el timonel no lo haya visto", aseguró Fernando Morales en relación al choque entre una barcaza y un velero en Miami que terminó con la vida de Mila Yankelevich, de 7 años.

En diálogo con la periodista Lucila Trujillo en el programa De Una, el especialista entiende que "es muy probable que el timonel no haya visto el velero". Aunque puso reparos al aclarar: "Ahora bien, no estamos en condiciones de determinar una culpa que tal vez pueda ser concurrente".

"Había cinco menores de edad y con un solo adulto que además de aprender tenía que conducir la embarcación, a mí me suena a poco. Seguramente la organización se lo permite, la verdad que no sé", explicó Fernando Morales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1950235547445915923&partner=&hide_thread=false Fernando Morales, perito naval: "Es muy probable que el piloto de la barcaza no haya visto el velero"



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/L4uj3dHwdh — C5N (@C5N) July 29, 2025

Para luego preguntarse: "Acá puede ser que la barcaza no haya visto al velero. Ahora, ¿el velero no vio a la barcaza? Entonces no podemos prejuzgar algo sin tener todos elementos en condiciones.

"Los chicos estaban practicando en un espejo de agua prácticamente cerrado y la barcaza que es para recolectar basura en los puertos circulando a esa hora en medio de los veleros, suena a un poco irresponsable. Acá hay algo que falló", concluyó.

Quién era Mila Yankelevich

Mila es la hija más chica de Tomás Yankelevich y su esposa, Sofía Reca, y se encontraba en un campamento náutico de la Miami Youth Sailing Foundation, un área del Miami Yacht Club donde buscan apoyar tanto a los competidores serios como a navegantes recreativos, desde su infancia y en todos los niveles de habilidad.

La pequeña, hermana de Inti y nieta menor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, había cumplido 7 años el pasado 12 de febrero, y es la más chica de la familia, quien había nacido ocho años después de la muerte de Romina, quien muchos aseguran que ella le dio una inyección anímica a la familia tras la trágica muerte de la actriz.

“Mila, mi niña con alas, mi hadita feliz y libre, acuariana soñada y tan esperada. Nuestros momentos juntas llenos de bailes, canciones, inventando en la playa las formas de las nubes, tus preguntas increíbles… Sos sol, libertad, abrazos, bella inquieta, dulce niña amada, especial, brillante nietita querida!!! Feliz día! Feliz vida, Feliz cumpleaños. Te amoooo siempre!!!“, reza el posteo que la directora teatral le dedicó en su cuenta de Instagram a Mila, con motivo de su nacimiento.