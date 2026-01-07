Conmoción en Córdoba: murió un bebé de tres meses por un derrame cerebral y detuvieron a sus padres La Justicia de Marcos Juárez imputó a la pareja de 18 y 24 años por homicidio calificado tras detectar lesiones internas graves en el cráneo del pequeño, quien gozaba de buena salud, según el fiscal de la causa. Por + Seguir en







El Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba fue donde falleció el niño de 3 meses. El Resaltador

Un bebé de tres meses falleció este lunes en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba tras permanecer internado con muerte cerebral. Por el hecho, la Policía detuvo a sus padres este martes por la tarde en la localidad de Camilo Aldao. El fiscal de instrucción Fernando Epelde lidera la investigación y ordenó la aprehensión de ambos bajo la imputación de homicidio calificado por el vínculo.

La situación comenzó cuando el menor ingresó al centro de salud local con una herida de gravedad en la cabeza. Ante la complejidad del cuadro, los médicos dispusieron el traslado inmediato al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez y luego hacia la capital provincial. Los especialistas confirmaron la ausencia de actividad cerebral y procedieron a la desconexión del niño ante la nula posibilidad de recuperación.

Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez El fiscal Epelde brindó detalles sobre la evidencia recolectada en declaraciones a Mitre Córdoba. "Hay algunos indicadores que nos permiten sospechar que aquella muerte podría haber sido producto o efectuada por los padres", afirmó el funcionario judicial. Los investigadores aguardan los resultados de la autopsia para determinar la mecánica exacta de las lesiones internas detectadas a nivel del cráneo.

La pareja reside en Camilo Aldao y no posee otros hijos, según los datos preliminares de la causa. El hombre, de 24 años, cuenta con antecedentes menores, pero no relacionados con la violencia física, mientras que la mujer, de 18 años, carece de prontuario policial. Ambos designaron abogados defensores y prestarán declaración indagatoria en los próximos días frente a las autoridades competentes.

La historia clínica del lactante no presentaba indicios previos de maltrato o desatención nutricional. Las autoridades sanitarias destacaron que se trataba de un paciente sano con todos sus controles al día hasta el momento del incidente. Este dato refuerza la hipótesis de un evento violento agudo que derivó en el desenlace fatal del pequeño.

Los papás del bebé, complicados por las pruebas El fiscal Fernando Epelde tuvo una entrevista con Noticiero Doce y aseguró que tienen suficiente “prueba documental y testimonial en la causa para sospechar que podría haber habido intervención de los padres en la comisión de las lesiones que habrían derivado en la muerte del menor”. Según detalló el funcionario, la investigación tomó un volumen importante en las últimas horas gracias a los peritajes médicos iniciales. Epelde recalcó que el bebé gozaba de buena salud y no presentaba signos de desnutrición. Tampoco existen registros de consultas previas por lesiones u otras condiciones que “hicieran alertar a los médicos” sobre un contexto de vulnerabilidad. El foco se centra ahora en reconstruir las horas previas al ingreso del niño al hospital.