Femicidio en Córdoba: se conocieron los detalles previos al crimen de Delfina Aiminio

El primer encuentro de la joven de 22 años y el asesino, Tomás Mulinetti sucedió horas después del Año Nuevo en Villa María. Ambos se habían conocido a través de una aplicación de citas.

Delfina Aiminio fue encontrada en un descampado en Villa María con 20 puñaladas

El primero de enero de este 2026 se registró el primer femicidio en la Argentina y ahora se dieron a conocer los detalles de cómo fueron los momentos previos del encuentro entre la víctima de 22 años, Delfina Aimnio, y su asesino, Tomás Mulinetti.

Los argentinos sustrajeron botellas de whisky importado y artículos de lujo
El hecho se produjo minutos después de las doce del inicio de este año. Ambos se habían conocido a través de una aplicación de citas y este fue su primer encuentro, pero todo terminó en un desenlace fatal que consternó a todos los vecinos de la localidad cordobesa de Villa María.

Durante la investigación, se detalló que Aimnio salió de su casa tras el brindar con su familia. Si bien las cámaras de seguridad y el análisis de las antenas de celular todavía están siendo analizadas, uno de los elementos determinantes fue un ticket de una estación de servicio: Mulietti la pasó a buscar con su Ford Ka negro y los jóvenes habrían cargado combustible antes de dirigirse a la zona donde ella fue asesinada horas más tarde.

También se cruzaron datos, registros de cámaras y testimonios que terminaron con la presunta acusación contra el presunto femicidia. Según reveló TN, otro de los datos relevantes para los investigadores es que el estudiante de estudiante de Ingeniería de 23 años habría pasado varias horas lavando su vehículo el mismo día del crimen.

Tomás Mulinetti femicida Córdoba

Un detenido por el femicidio de Delfina Aiminio: cómo fue encontrada la víctima

La fiscal Silvia Maldonado confirmó el hallazgo del cuerpo de Delfina Aimino, de 22 años, en un descampado de Villa María durante la madrugada del viernes 2 de enero. La joven presentaba 20 puñaladas y se convirtió en la primera víctima de femicidio en Argentina en el inicio del nuevo año.

El cuerpo fue encontrado al costado de un camino de ripio, en inmediaciones de la Sociedad Rural, detrás del campus de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Al arribar al sitio, personal de la Policía de Córdoba constató que la mujer presentaba signos de violencia, según informaron fuentes judiciales: los peritajes preliminares revelaron que tenía golpes, cortes, signos de defensa y al menos 20 puñaladas.

Por el caso, Tomás Mulinetti quedó detenido tras un allanamiento realizado en una casa del barrio Trinitarios, sobre la calle General Lonardi y fue imputado por homicidio calificado por violencia de género. Durante el procedimiento se secuestraron ropa, celulares, documentación, una navaja que habría sido el arma que usó el acusado y un auto Ford Ka que habría sido utilizado la madrugada del crimen.

