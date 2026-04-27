28 de abril de 2026 Inicio
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Conmoción en Bariloche: un bebé cayó 15 metros durante un trekking y su familia es investigada

Un paseo familiar terminó en tragedia cuando el bebé de una familia rusa rodó por las piedras tras el fallo de la sujeción de la mochila que transportaba la madre. Policía y médicos intervinieron y rescataron a la criatura que aún se encontraba consciente.

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El bebé fue hallado en el interior de la mochila

El bebé fue hallado en el interior de la mochila, con sangrado en la nariz y golpes en la parte superior de la cabeza. 

El paseo de una familia rusa por el Cerro Ventana terminó en tragedia cuando su bebé de un año y medio se desprendió de la mochila portabebés y rodó unos 15 metros por el terreno pedregoso. El accidente movilizó a la policía y a equipos médicos, que rescataron al niño consciente pero con heridas. La escena generó conmoción en Bariloche y derivó en una investigación por presunta negligencia contra los padres.

El hombre se encuentra internado en observación.
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Un llamado al 911 alertó a las autoridades en Río Negro: un menor de año y medio había caído por una pendiente rocosa tras soltarse de la mochila de trekking en la que era trasladado por sus padres. El hecho ocurrió cerca de las seis de la tarde cuando la central de emergencias recibió la denuncia y envió efectivos al lugar.

Al avanzar por el sendero de Cerro Ventana, localizaron a una familia rusa que realizaba la caminata junto a su hijo, de nacionalidad argentina, según informaron las fuentes policiales. De acuerdo a lo informado por la pareja de rusos, la mochila transportadora estaba especialmente diseñada para trekking y que un aparente fallo en el sistema de sujeción hizo que su hijo se soltara.

tragedia trekking Bariloche

Las declaraciones de los progenitores coincidieron con el testimonio de los senderistas que presenciaron lo ocurrido y acompañaron a la familia en el desesperante momento. Según revelaron algunos testigos, al ver cómo la mochila se deslizaba por la pendiente, la madre se lanzó de inmediato para alcanzar a su hijo.

El niño fue encontrado aún dentro del portabebés, con sangrado nasal y golpes en la zona superior de la cabeza, aunque permanecía consciente. El operativo de rescate del menor culminó con su traslado al Hospital Zonal Bariloche, donde fue examinado para determinar la gravedad de sus lesiones.

Por disposición del fiscal Guillermo Lista se abrió una causa por presunta negligencia y se secuestró la mochila porta bebé para peritajes. Las autoridades buscan establecer cómo se produjo el desprendimiento del sistema de sujeción en un sector de difícil acceso y terreno rocoso.

Fuentes oficiales remarcaron que el Cerro Ventana no integra los circuitos habilitados de trekking y presenta complicaciones técnicas para señalización y advertencias.

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