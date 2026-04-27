Milagro en Recoleta: un hombre cayó sobre un auto desde el techo de un garage y sobrevivió El sujeto cayó desde seis metros de altura y terminó desplomándose sobre un vehículo estacionado. Fue asistido por bomberos y trasladado al Hospital Ramos Mejía con politraumatismos. Por + Seguir en







El hombre se encuentra internado en observación.

Un hombre resultó herido este lunes al caer desde seis metros sobre un auto desde el techo de un estacionamiento en Recoleta. Bomberos y personal del SAME acudieron al lugar y lo trasladaron al Hospital Ramos Mejía con politraumatismos.

El hecho ocurrió en un garage de la calle Gallo al 1300, entre Paraguay y Mansilla en el barrio porteño de Recoleta. Según revelaron testigos del accidente, se estima que la víctima es el dueño del estacionamiento que habría caído desde el techo de chapa de acrílico del inmueble.

Cuando el personal de la ambulancia llegó para asistirlo, lo colocaron en una tabla con un cuello ortopédico y lo trasladaron al Hospital Ramos Mejía donde se le realizarán estudios médicos para determinar cuán comprometida resultó la lesión.

Hombre - caída - recoleta

Todavía no se determinó en qué circunstancias ocurrió el hecho y tampoco los investigadores han podido determinar si se trató de un accidente. Al momento, se barajan distintas hipótesis: que el hombre haya perdido el equilibrio mientras realizaba alguna tarea en el techo, que la estructura de chapa acrílica haya cedido por el peso, o incluso que haya intentado desplazarse por el lugar sin advertir el riesgo.

Lo cierto es que por el momento el hombre sobrevivió a la caída y permanece internado en el Hospital Ramos Mejía, donde se le practican estudios para determinar cuán comprometida resultó la lesión.