22 de abril de 2026 Inicio
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Video: una camioneta casi chocó con el estudio de Olga en pleno vivo

El hecho se produjo en la esquina de Humboldt y Cabrera, donde el conductor del vehículo perdió el control tras ser impactado por un auto y estuvo a punto de estrellarse contra el ventanal del canal de streaming.

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El hecho se produjo mientras Olga estaba en vivo.

El hecho se produjo mientras Olga estaba en vivo.

Una camioneta estuvo a punto de chocar contra el vidrio en el que se observa el canal de streaming Olga, ubicado en el barrio porteño de Palermo, mientras se encontraba al aire Soñé que Volaba, el programa conducido por Migue Granados.

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El suceso se registró en la esquina de Humboldt y Cabrera, donde un auto impactó a una camioneta Renault Kangoo, que se desvió y casi impactó a un ventanal de Olga mientras Granados, Homero Pettinato, Lucas Fridman y Victoria Garabal entrevistaban al exbasquetbolista de la Selección argentina Luis Scola.

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El momento se produjo cuando Scola contaba una anécdota cuando era jugador e interrumpió su relato por el hecho. "Se la re contra dieron", expresó Fridman. Luego, el conductor recordó que se había registrado un episodio similar: "¿Vos lo viste, Luis? Una semanita de malas noticias. Es la segunda vez que nos pasa esto".

"Lo que no entiendo es si chocó o si sólo se subió a la vereda", agregó Pettinato. Después, el vehículo fue removido del lugar mientras distintas personas se acercaron a la zona y se espera que las autoridades inicien una investigación para establecer el motivo por el cual fue chocado por el auto. Por lo pronto, no se registraron heridos.

El anterior accidente en la esquina de Olga

Un auto casi chocó el 27 de junio de 2023 contra el estudio de Olga y la increíble reacción de Migue Granados quedó grabada en vivo. Los momentos de tensión se vivieron mientras se transmitía el programa "Soñé que volaba". El episodio quedó captado en un video, donde se ve al vehículo precipitarse directo hacia el estudio.

En las últimas horas, la reacción de Migue Granados en medio de la transmisión de su programa en vivo por la señal de streaming Olga, se volvió viral.

En el clip se puede observar como Granados, junto a Sofía Morandi, están debatiendo un tema cuando la atención del conductor cambia y observa con una mirada de pánico hacia adelante.

Acto seguido, suelta sus auriculares sobre la mesa, corre y grita. De fondo, se puede escuchar la preocupación de los demás participantes que comparten el piso. "Chicos, no saben lo que nos acaba de pasar. Casi un auto se estrella contra nuestro vidrio, es la primera vez que vivimos un choque en vivo en esta esquina", explicó Granados una vez que pasó el peligro de la situación.

Minutos después, subieron en sus redes sociales otro video desde la cámara una cámara de seguridad donde se ve claramente el choque.

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