ANMAT y SENASA alertan por la presencia de bacterias en un reconocido queso cremoso Las autoridades sanitarias ordenaron retirar el producto lácteo del mercado al detectar la presencia de Listeria monocytogenes. Por + Seguir en







Se trata del Queso Cremón doble crema en su presentación de 500 gramos,

Las autoridades sanitarias alertaron sobre la presencia de una peligrosa bacteria en un queso cremoso conocido y consumido a gran escala en la Argentina. Esto generó que se retirara el producto del mercado para evitar que futuros usuarios lo compren y consuman en sus casas.

Mediante un comunicado oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), informó que identificaron Listeria monocytogenes en el producto Queso de pasta blanda Cremón doble crema, marca La Serenísima, peso neto 500g, Lote 2703, elaboración 03/07/2025, vencimiento 11/09/2025, elaborado por el Establecimiento B-I-05184, de la firma MASTELLONE HNOS S.A. ubicado en Ruta nacional 5, Km 444, Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires.

Esta confirmación fue realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, en muestras de queso de pasta blanda remitidas por el laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

"La ANMAT recomienda que aquellas personas que tengan en su poder el Lote 2703 del producto Queso de pasta blanda Cremón doble crema, peso neto 500g, ya sea fraccionado y/o congelado, se abstengan de consumirlo", remarcaron en el texto.

¿Qué es la Listeria monocytogenes? La Listeriosis es una enfermedad ocasionada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, que se encuentra tanto en el agua como en el suelo y que crece aún a temperaturas de refrigeración, pero es eliminado por calentamiento durante la cocción.

Los alimentos que más frecuentemente se han visto involucrados en los brotes de enfermedad son: fiambres y embutidos a base de carnes y aves,

lácteos elaborados con leche sin pasteurizar,

vegetales crudos,

pescados crudos y ahumados. La sintomatología de la enfermedad es variable, desde: escalofríos,

fatiga,

náuseas,

vómitos,

fiebre,

dolor de cabeza,

diarrea

dolor de estómago El período máximo de incubación para esta bacteria es de 70 días, con un promedio de 3 semanas.