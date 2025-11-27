Anticipados: ¿por qué el Jueves Santo en 2026 será un feriado para todo el mundo?
Se trata de una coincidencia clave que transforma la Semana Santa del próximo año en un fin de semana extra largo para todas las personas trabajadoras. El motivo: el Jueves Santo coincidirá con un feriado inamovible, algo que no sucede todos los años.
Si bien el 2025 todavía no llega a su fin, cada vez más personas empiezan a planificar sus escapadas 2026 y buscan cómo caerán los días libres y los fines de semana largos del próximo año.
Por qué el Jueves Santo 2026 será feriado nacional
Habitualmente, el Jueves Santo no es feriado, sino día no laborable, lo que significa que cada sector decide si se trabaja o no. Sin embargo, en 2026 se dará una superposición excepcional: el Jueves Santo caerá el 2 de abril, exactamente el mismo día que el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado inamovible.
Resultado:
El 2 de abril será feriado para todo el país.
El 3 de abril (Viernes Santo) también es feriado nacional.
Se arma un fin de semana extra largo de cuatro días (jueves + viernes + sábado + domingo), ideal para viajar o descansar.
Cuántos fines de semana largos habrá en 2026
Además de Semana Santa XXL, el almanaque anticipa seis fechas de descanso que caen lunes o viernes, entre inamovibles y trasladables. Esto generará varios fines de semana largos adicionales en mayo, agosto, octubre, noviembre y diciembre.
Los días destacados son:
Viernes 1º de mayo – Día del Trabajador (inamovible)
Lunes 25 de mayo – Revolución de Mayo (inamovible)
Lunes 17 de agosto – Paso a la Inmortalidad de San Martín (trasladable)
Lunes 12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
Viernes 20 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional (trasladable)
Viernes 25 de diciembre – Navidad (inamovible)
Suelen ubicarse los días lunes o viernes para generar fines de semana largos adicionales. En 2025 fueron: