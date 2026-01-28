La impactante transformación de Sofía "La Reini" Gonet que impactó a todos: "Volvió" El giro estético mostrado en redes consolidó una etapa personal renovada y reforzó su identidad pública dentro del universo digital. + Seguir en







El nuevo look de La Reini que marcó su regreso en redes sociales.

El cambio de imagen incluyó un corte bob por encima de los hombros, rubio claro luminoso y flequillo recto desmechado.

La publicación estuvo acompañada por la frase “hasta que un día volví”, que funcionó como manifiesto simbólico de regreso y autenticidad.

La presentación del nuevo look se realizó mediante una sesión de fotos al aire libre con vestuario negro y estética sofisticada.

La transformación coincidió con su participación en MasterChef Celebrity y con una fuerte exposición mediática. Sofía “La Reini” Gonet volvió a convertirse en el centro de atención en las redes sociales a partir de una transformación que no se limitó a lo estético, sino que se interpretó como una expresión de identidad personal. El cambio de look generó conversación inmediata y reactivó el interés del público por cada uno de sus movimientos, reafirmando su lugar como figura influyente del mundo digital argentino.

La publicación que acompañó la renovación de su imagen estuvo cargada de significado. El mensaje “hasta que un día volví” operó como una declaración de libertad, autenticidad y reencuentro personal, además de funcionar como un guiño directo a sus inicios en redes sociales. En ese momento, su imagen estaba marcada por un pelo largo y rubio que se había convertido en parte de su sello visual.

El impacto de la transformación se potenció por el contexto en el que se produjo. La influencer atraviesa un momento de alta visibilidad gracias a su participación en MasterChef Celebrity, y días antes también había sido noticia por compartir una experiencia personal dentro del programa junto a un reconocido influencer, quien reveló que esa participación había sido su primera cita con ella. Todo ese escenario amplificó el alcance de su cambio de imagen.

Sofía Gonet look El look negro con transparencias reforzó el contraste entre sofisticación y rebeldía. @sofiagonet Así era Sofía "La Reini" Gonet antes de ser famosa Antes de consolidarse como una de las creadoras de contenido más influyentes de TikTok e Instagram, Sofía Gonet atravesaba una etapa marcada por la sencillez y la espontaneidad. Alrededor de 2020, su presencia en redes se apoyaba en una estética natural, alejada de las producciones sofisticadas que hoy forman parte de su identidad visual.

En ese período, su rasgo más característico era el cabello rubio claro, acompañado por un estilo fresco y descontracturado. El maquillaje era mínimo y su imagen transmitía cercanía y naturalidad, elementos que resultaron fundamentales para construir una conexión genuina con una audiencia joven que comenzaba a seguirla de manera sostenida.