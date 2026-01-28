Habrá apuestas con hechos reales, suspenso intenso y continuaciones de franquicias exitosas, pensadas para liderar el panorama del streaming.

Las producciones más esperadas que llegarán a Netflix en 2026.

El año 2026 se perfila como uno de los más ambiciosos para Netflix en materia de series . La plataforma prepara una programación que combina historias reales, relatos de suspenso, adaptaciones de universos ya consolidados y producciones de alto presupuesto que buscan mantener su liderazgo dentro del mercado global del streaming.

El falsario es la nueva película italiana que está siendo lo más visto de Netflix: ¿de qué se trata?

Entre las propuestas más relevantes se destaca la intención de profundizar en narrativas con fuerte peso histórico y social. El énfasis en contenidos documentales y en ficciones inspiradas en hechos reales muestra una estrategia orientada a ofrecer relatos que no solo entretengan, sino que también dialoguen con la memoria colectiva y los acontecimientos que marcaron a distintas generaciones.

Al mismo tiempo, el catálogo se apoyará en la continuidad de series internacionales de enorme popularidad , que regresarán con nuevas temporadas y entregas especiales. Esta combinación entre novedades originales y la expansión de universos ya conocidos refuerza una programación pensada para públicos diversos y con expectativas de alcance global.

Uno de los proyectos más relevantes del calendario 2026 es Lobo , una miniserie protagonizada por Luis Tosar y con la participación de Tristán Ulloa. Escrita por Alberto Marini y Juan Galiñanes, y dirigida por Marini junto a Javier Rodríguez Delgado, la producción de Vaca Films se encuentra en pleno rodaje. La historia se inspira en el caso real de Manuel Blanco Romasanta , considerado el primer asesino en serie documentado de España, y se sitúa en la Galicia rural del siglo XIX, donde la leyenda nació a partir de su afirmación de ser un hombre lobo. Su enfoque histórico y psicológico la posiciona como una de las ficciones más fuertes del año.

Dentro de la no ficción, se destaca Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo , una película documental dirigida por Jon Sistiaga y Juanjo López, producida por The Tintirin Team. El proyecto reconstruye los dos días en los que España permaneció en vilo tras el secuestro de Miguel Ángel Blanco, un período atravesado por la movilización masiva y la solidaridad social.

La producción recupera un momento clave de la historia reciente, cuando la sociedad vasca perdió el miedo a ETA, y se presenta como uno de los contenidos más impactantes del catálogo por su valor histórico y emocional.

En cuanto a las grandes franquicias, Netflix continuará reforzando sus universos narrativos más exitosos con nuevas entregas como Los Bridgerton temporada 4, Lupin parte 4, One Piece temporada 2, The Gentleman temporada 2, Rabo de Peixe temporada 3, Clanes temporada 2, Machos alfa temporada 5 y Muertos S.L temporada 4.

A estas se suman proyectos de alto impacto como Avatar: La leyenda de Aang temporada 2 y temporada 3, que seguirá ampliando su adaptación en formato live action, y Peaky Blinders: El hombre inmortal, que expandirá el universo de una de las series más influyentes de la última década.

Cátalogo Netflix 2026 2 Netflix reforzará su catálogo con nuevas temporadas de sus franquicias internacionales más exitosas. Netflix

El catálogo se completa con una amplia variedad de ficciones como Esa noche, Oasis, Toda la verdad de mis mentiras, El mapa de los anhelos, Heartstopper para siempre, Orgullo y prejuicio, Mi querida señorita, Cortafuego, La desconocida, Los creyentes, El amor es peligroso, Rafa, El cautivo, La tregua, Siempre es invierno y Torrente Presidente.

En conjunto, estas producciones consolidan una estrategia basada en historias reales de alto impacto, continuidad de franquicias globales y fortalecimiento de las producciones españolas, configurando un catálogo diverso que busca sostener el interés internacional sin perder identidad local.