- El 30 de enero es feriado municipal por el aniversario fundacional de Florencio Varela.
- No forma parte del calendario nacional ni rige en toda la provincia de Buenos Aires.
- Aplica a vecinos del distrito y a quienes trabajan allí, según adhesión.
- Para quienes alcanzan el feriado, hay fin de semana largo de tres días.
Confirman que será feriado el viernes 30 de enero: un asueto inesperado genera expectativa en pleno verano. Un nuevo día libre confirmado sorprendió a muchos y reavivó el interés por el calendario oficial, quiénes tendrán fin de semana largo y por qué
Aunque no se trata de un día no laborable a nivel nacional, la medida permitirá que un grupo puntual de personas disfrute de un fin de un periodo ideal para cortar la rutina o planear una escapada breve.
Para estas personas, el descanso se extenderá desde el viernes 30 de enero hasta el domingo 1° de febrero, conformando un fin de semana largo de tres días.
Por qué será feriado el viernes 30 de enero y quiénes tendrán fin de semana largo
El descanso del 30 de enero corresponde a una fecha conmemorativa local y no forma parte del calendario nacional de feriados. Esta jornada celebra el aniversario fundacional de Florencio Varela y fue decretada como feriado municipal por el distrito, por lo que no rige en el resto del país ni en toda la provincia de Buenos Aires. Este tipo de feriados son habituales en distintos municipios, donde se conmemoran la creación de la localidad o acontecimientos históricos propios.
El feriado alcanza exclusivamente a quienes viven en Florencio Varela, a los trabajadores que realizan sus actividades dentro del distrito y a los empleados del sector público y privado que adhieran.