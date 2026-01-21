Confirman que será feriado el viernes 30 de enero: a qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo Se trata de un período que ofrece actividades culturales, recreativas y recorridos por espacios históricos para vecinos y visitantes. Por + Seguir en







Confirman que será feriado el viernes 30 de enero.

El 30 de enero es feriado municipal por el aniversario fundacional de Florencio Varela.

No forma parte del calendario nacional ni rige en toda la provincia de Buenos Aires.

Aplica a vecinos del distrito y a quienes trabajan allí, según adhesión.

Para quienes alcanzan el feriado, hay fin de semana largo de tres días.

Aunque no se trata de un día no laborable a nivel nacional, la medida permitirá que un grupo puntual de personas disfrute de un fin de un periodo ideal para cortar la rutina o planear una escapada breve.

Para estas personas, el descanso se extenderá desde el viernes 30 de enero hasta el domingo 1° de febrero, conformando un fin de semana largo de tres días.

Por qué será feriado el viernes 30 de enero y quiénes tendrán fin de semana largo El descanso del 30 de enero corresponde a una fecha conmemorativa local y no forma parte del calendario nacional de feriados. Esta jornada celebra el aniversario fundacional de Florencio Varela y fue decretada como feriado municipal por el distrito, por lo que no rige en el resto del país ni en toda la provincia de Buenos Aires. Este tipo de feriados son habituales en distintos municipios, donde se conmemoran la creación de la localidad o acontecimientos históricos propios.

El feriado alcanza exclusivamente a quienes viven en Florencio Varela, a los trabajadores que realizan sus actividades dentro del distrito y a los empleados del sector público y privado que adhieran.

calendario Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre