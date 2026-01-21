21 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Confirman que será feriado el viernes 30 de enero: a qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo

Se trata de un período que ofrece actividades culturales, recreativas y recorridos por espacios históricos para vecinos y visitantes.

Por
Confirman que será feriado el viernes 30 de enero.

Confirman que será feriado el viernes 30 de enero.

  • El 30 de enero es feriado municipal por el aniversario fundacional de Florencio Varela.
  • No forma parte del calendario nacional ni rige en toda la provincia de Buenos Aires.
  • Aplica a vecinos del distrito y a quienes trabajan allí, según adhesión.
  • Para quienes alcanzan el feriado, hay fin de semana largo de tres días.

Confirman que será feriado el viernes 30 de enero: un asueto inesperado genera expectativa en pleno verano. Un nuevo día libre confirmado sorprendió a muchos y reavivó el interés por el calendario oficial, quiénes tendrán fin de semana largo y por qué

Existe 1 mes donde no habrá Feriados a nivel nacional
Te puede interesar:

Para anotar: este es el mes del 2026 que no tendrá feriados ni fines de semana largos

Aunque no se trata de un día no laborable a nivel nacional, la medida permitirá que un grupo puntual de personas disfrute de un fin de un periodo ideal para cortar la rutina o planear una escapada breve.

Para estas personas, el descanso se extenderá desde el viernes 30 de enero hasta el domingo 1° de febrero, conformando un fin de semana largo de tres días.

Por qué será feriado el viernes 30 de enero y quiénes tendrán fin de semana largo

El descanso del 30 de enero corresponde a una fecha conmemorativa local y no forma parte del calendario nacional de feriados. Esta jornada celebra el aniversario fundacional de Florencio Varela y fue decretada como feriado municipal por el distrito, por lo que no rige en el resto del país ni en toda la provincia de Buenos Aires. Este tipo de feriados son habituales en distintos municipios, donde se conmemoran la creación de la localidad o acontecimientos históricos propios.

El feriado alcanza exclusivamente a quienes viven en Florencio Varela, a los trabajadores que realizan sus actividades dentro del distrito y a los empleados del sector público y privado que adhieran.

calendario

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El feriado de carnaval permite planificar viajes, escapadas cortas o simplemente una pausa extendida en pleno verano.

¿Lunes y martes o jueves y viernes? Qué días son feriados por Carnaval y como se arma el fin de semana largo en 2026

Este feriado cortará la tercera semana de enero 2026 de forma sorpresiva.

Este feriado cortará la tercera semana de enero 2026 de forma sorpresiva: cuál es

Se trata de una jornada no laborable que llega sin demasiado aviso, pero que representa una oportunidad ideal para descansar, cortar la rutina semanal o aprovechar un día distinto en familia. 

Confirmado: decretan un feriado sorpresa para el jueves 22 de enero en 2026

Conocé sobre los feriados que habrá a fin de mes

Decretan un nuevo feriado para el miércoles 21 de enero: qué se celebra y a quiénes alcanza

El Carnaval argentino presenta múltiples expresiones según la región y la escala de las celebraciones.

Qué fin de semana de 2026 será largo por Carnaval y en qué localidades tienen un festejo especial por el feriado

En general, se ubican estratégicamente cerca de feriados nacionales para extender los descansos y potenciar el movimiento turístico en todo el país.

¿Más cerca de enero? Qué día será feriado y fin de semana largo por Carnaval en 2026

Rating Cero

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero

Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 
play

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

La serie de Netflix inspirada en una historia real de lucha y transformación social.
play

Sus capítulos son muy atrapantes, está en Netflix y es la versión latina de Las cosas por limpiar

David Beckham minimizó los dichos de su hijo para desviar la tensión y apaciguar la pelea familiar

Beckham le respondió a su hijo tras las fuerte acusaciones: "Los niños cometen errores, pero se les permite cometerlos"

La pareja se había casado hacía dos años.

Gonzalo Valenzuela se separó de Kika Silva a solo dos años de su casamiento

Me dio ganas de un bebé, confesó Wanda Nara a Maxi López
play

Con ganas de agrandar la familia: la fuerte confesión de Wanda Nara que descolocó a Maxi López

últimas noticias

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero

Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

Hace 11 minutos
Javier Milei expone en Foro Economico Mundial. 

Milei arremetió en Davos contra el socialismo y aseguró que "el capitalismo es el único sistema justo"

Hace 15 minutos
Esta mujer que recibió un diagnóstico inimaginable

Veía mal, creía que era el efecto de un vuelo de larga distancia, pero un diagnóstico inesperado la dejó sin palabras

Hace 17 minutos
Las alternativas electrónicas muestran un desempeño más favorable para acompañar el ritmo de los precios en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 26 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

Hace 29 minutos