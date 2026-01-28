28 de enero de 2026 Inicio
Con este truco no necesitás ni leña ni carbón para prender el fuego para el asado: de qué se trata

Sin leña, sin carbón y con encendido casi inmediato, una tecnología alternativa promete simplificar el proceso sin resignar sabor.

Lejos de eliminar el ritual del asado, esta forma de cocinar busca hacerlo más accesible y compatible con el ritmo de vida actual. En 2026, el asado 2.0 ya no es una rareza, sino una opción cada vez más presente en patios, balcones y terrazas argentinas.

  • Una nueva forma de hacer asado gana terreno y genera debate entre tradición y tecnología.
  • Equipos modernos permiten cocinar carnes sin necesidad de carbón ni leña.
  • La clave está en sistemas que regulan automáticamente la temperatura y reducen los tiempos de espera.
  • Es una alternativa cada vez más elegida en departamentos y zonas urbanas con restricciones de humo.

Con este truco no necesitás ni leña ni carbón para prender el fuego del asado: la parrillada es uno de los rituales más arraigados de la cultura argentina, pero en 2026 una nueva tendencia comienza a ganar terreno y a generar debate en cada encuentro, ¿de qué se trata?

La carta de Don Zoilo ofrece de todo, pero la carne siempre es la protagonista absoluta.
Durante décadas, el fuego a base de carbón o leña fue parte esencial del ritual del asado. Sin embargo, el avance tecnológico y los cambios en el estilo de vida impulsaron nuevas formas de cocinar carnes a la parrilla. Las parrillas eléctricas, a gas y especialmente las de pellets se posicionan como la opción preferida de las nuevas generaciones.

En contextos urbanos, departamentos con terrazas o barrios con regulaciones estrictas sobre el humo, estas alternativas ofrecen una solución práctica y eficiente.

parrillada

Como es el truco para prender el fuego del asado sin leña ni carbón

Las parrillas de pellets utilizan cilindros de madera comprimida que se colocan en un compartimento especial. Con solo presionar un botón, el equipo regula automáticamente la temperatura y genera el calor necesario para la cocción en pocos minutos.

A diferencia del método tradicional, no es necesario esperar a que se formen las brasas: en menos de cinco minutos la parrilla está lista para usar, frente a los más de 30 minutos que puede demorar un fuego clásico.

Control, rapidez y menos humo

  • Uno de los principales argumentos a favor de esta tendencia es el control preciso de la temperatura, lo que permite lograr cocciones parejas y evitar que la carne se queme o se seque. Además, al producir menos humo, estas parrillas resultan ideales para espacios reducidos y entornos urbanos.
  • Quienes las eligen destacan la comodidad, la limpieza y la posibilidad de cocinar sin complicaciones, incluso en días de poco tiempo disponible.

¿Se pierde la mística del asado?

  • El auge de estas tecnologías abrió un fuerte debate entre los fanáticos del asado. Para los más tradicionales, la leña y el carbón son parte inseparable del ritual. Sin embargo, quienes defienden esta evolución aseguran que no se trata de reemplazar la experiencia, sino de adaptarla.
  • Las parrillas de pellets, al utilizar madera real, conservan el aroma ahumado que muchos consideran indispensable. Además, al ser una alternativa más eficiente y sustentable, se presentan como una opción alineada con las nuevas preocupaciones ambientales.
