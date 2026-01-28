IR A
IR A

Se separó una reconocida periodista deportiva de su novio futbolista tras varios años de relación

Por el momento, ninguno de los dos involucrados decidió blanquear la situación, pero en el entorno aseguran que la relación habría sufrido un desgaste que resultó imposible de remontar.

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de amor

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de amor

Se terminó el amor entre Alina Moine y el exfutbolista Federico Giuliani, después de que la pareja haya vivido un romance que se extendió a lo largo de tres años.

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance
Te puede interesar:

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

La primicia fue revelada por Pilar Smith en LAM, donde contó que la separación no estaba en los planes de nadie. Es que, hasta hace poco, la pareja se mostraba muy unida tanto en redes sociales como en eventos públicos.

Estaban juntos desde mayo de 2023 y habían blanqueado el romance a través de sus redes. Parecía una relación consolidada”, comentó la panelista, con cuaderno en mano.

alina moine

Por ahora, ninguno de los dos habló públicamente sobre la ruptura. Según trascendió, el vínculo habría atravesado un desgaste que no lograron revertir.

Los motivos del distanciamiento se mantienen en absoluta reserva y desde el ciclo de Ángel de Brito evitaron dar mayores precisiones sobre qué pasó entre ellos, aunque recordaron que en 2020 fue pareja de Cande Tinelli y a Moine se la vinculó sentimentalmente con Marcelo Gallardo.

Alina Moine
Alina Moine fue vinculada sentimentalmente con Marcelo Gallardo.

Alina Moine fue vinculada sentimentalmente con Marcelo Gallardo.

Noticias relacionadas

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

Los médicos le dijeron que se case rápido porque su vida corría gran peligro

Los médicos habían descartado la enfermedad pero una baja de peso repentina reveló el diagnóstico más duro: qué era

Hace 12 minutos
El acuerdo permitió que TikTok continúe operando en Estados Unidos sin bloqueo.

Atención, TikTok con nuevos dueños: la app cambió para siempre y esto es lo que pasa

Hace 19 minutos
Ofrece paisajes multicolores únicos, plantaciones de flores, bodegas de altura y gastronomía típica en un entorno muy bien preservado.

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo perfecto para pasar las mejores vacaciones en el verano 2026

Hace 33 minutos
El silencio y la identidad productiva definen su encanto. 

Como es Arrocera La Catumbera, el destino uruguayo de 34 habitantes que recomiendan para una escapada

Hace 44 minutos
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la detención de Nicolás Maduro. 

Colombia reclamó a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Hace 59 minutos