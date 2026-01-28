Se separó una reconocida periodista deportiva de su novio futbolista tras varios años de relación Por el momento, ninguno de los dos involucrados decidió blanquear la situación, pero en el entorno aseguran que la relación habría sufrido un desgaste que resultó imposible de remontar. + Seguir en







Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de amor

Se terminó el amor entre Alina Moine y el exfutbolista Federico Giuliani, después de que la pareja haya vivido un romance que se extendió a lo largo de tres años.

La primicia fue revelada por Pilar Smith en LAM, donde contó que la separación no estaba en los planes de nadie. Es que, hasta hace poco, la pareja se mostraba muy unida tanto en redes sociales como en eventos públicos.

“Estaban juntos desde mayo de 2023 y habían blanqueado el romance a través de sus redes. Parecía una relación consolidada”, comentó la panelista, con cuaderno en mano.

alina moine Por ahora, ninguno de los dos habló públicamente sobre la ruptura. Según trascendió, el vínculo habría atravesado un desgaste que no lograron revertir.

Los motivos del distanciamiento se mantienen en absoluta reserva y desde el ciclo de Ángel de Brito evitaron dar mayores precisiones sobre qué pasó entre ellos, aunque recordaron que en 2020 fue pareja de Cande Tinelli y a Moine se la vinculó sentimentalmente con Marcelo Gallardo.