15 de abril de 2026 Inicio
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Qué feriados están programados para la segunda quincena de abril 2026 en Buenos Aires

Conocé los asuetos programados para el tramo final del cuarto mes del año en la capital porteña.

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¿Qué feriados están programados para la segunda quincena?.

¿Qué feriados están programados para la segunda quincena?.

  • En abril solo hay asuetos locales por aniversarios en distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires
  • El calendario distingue entre feriados inamovibles, trasladables y turísticos para organizar descansos
  • Las personas buscan constantemente este tipo de información
  • Este tipo de datos es uno de los más consultados por los usuarios

Abril 2026 presenta algunas fechas especiales en el calendario, pero no todas implican descanso a nivel nacional. En ultimo periodo del mes, muchos se preguntan si hay asuetos en Buenos Aires o días no laborables. ¿Qué feriados están programados para la segunda quincena?

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Este tipo de información es una de las más buscadas por los usuarios en internet, especialmente cuando se trata de organizar la rutina, planificar viajes o anticipar días de descanso. Cada año, miles de personas consultan el calendario para conocer los feriados y días no laborables, lo que convierte a este tema en una de las consultas más frecuentes en buscadores.

Por eso, contar con datos actualizados y claros resulta clave para responder a una necesidad concreta y mejorar la experiencia de quienes

Qué feriados tendrá Buenos Aires para la segunda quincena de abril 2026

A nivel nacional en Argentina, no hay feriados nacionales en la segunda quincena de abril 2026. Sin embargo, sí existen feriados locales en distintos municipios bonaerenses por aniversarios fundacionales, que pueden implicar asueto o día no laborable en esas zonas.

Algunos de los más destacados son:

  • 15 de abril: Esteban Agustín Gascón (Adolfo Alsina) y Arroyo Corto (Saavedra)
  • 17 de abril: Erize (Puan) y Tornquist
  • 18 de abril: El Perdido (Coronel Dorrego)
  • 19 de abril: Roberto Payró (Magdalena)
  • 23 de abril: Los Pocitos (Patagones)
  • 25 de abril: Coronel Granada (General Pinto)
  • 27 de abril: Mayor Buratovich (Villarino)

Estos feriados aplican únicamente a nivel local, por lo que no afectan a toda la provincia.

feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Son aquellos que no se trasladan de fecha, sin importar el día de la semana. Suelen estar vinculados a conmemoraciones históricas o religiosas.

Ejemplos:

  • 1 de enero (Año Nuevo)
  • 24 de marzo (Día de la Memoria)
  • 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas)
  • 25 de diciembre (Navidad)

Feriados trasladables

Estos son los que pueden moverse para generar fines de semana largos:

  • 17 de junio (Paso a la Inmortalidad de Güemes) → se traslada al lunes 15 de junio
  • 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad de San Martín) → queda el lunes 17 de agosto (no se mueve)
  • 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) → queda el lunes 12 de octubre (no se mueve)
  • 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) → se traslada al lunes 23 de noviembre

Feriados con fines turísticos en 2026

Estos días los define el gobierno para armar “puentes” y fomentar el turismo. Para 2026, las fechas más probables son:

  • Viernes 22 de mayo (puente del 25 de mayo)
  • Viernes 19 de junio (puente del 20 de junio)
  • Viernes 9 de octubre (puente del 12 de octubre)

Importante: estos feriados pueden confirmarse o ajustarse oficialmente cada año por decreto.

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