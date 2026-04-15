Calendario de feriados: cuántos quedan en 2026 El calendario oficial de este año difundido por el gobierno argentino incluye feriados inamovibles y confirma días no laborables con fines turísticos. Por + Seguir en







Planificá tu próxima escapada en 2026.

En mayo, habrá dos fines de semana largos por el Día del Trabajador y la Revolución de Mayo. En junio, se conmemora a los próceres Güemes y Belgrano con jornadas de reflexión nacional. Julio y agosto cuentan con feriados clave por la Independencia y el General San Martín. Las festividades de diciembre caerán de forma ideal para conformar descansos prolongados. Cumplido el primer trimestre del 2026 y superado el reciente feriado por Semana Santa, el calendario nacional todavía reserva varias oportunidades de descanso para los trabajadores y estudiantes de todo el país. Tras un inicio de año cargado de fines de semana largos, los argentinos ya consultan el almanaque para planificar alguna escapada.

Con el cronograma ya definido, las autoridades de Turismo recomiendan realizar las reservas en destinos locales con antelación, especialmente para los fines de semana largos de mayo, julio y agosto, que suelen registrar altos niveles de ocupación en la Costa Atlántica, las sierras de Córdoba y el Norte Argentino.

Cabe recordar que durante estos días los servicios públicos, como el transporte y los centros de salud, funcionan con esquemas de guardia y frecuencias reducidas. Asimismo, los bancos y la administración pública tienen cese de actividades.

¿Qué feriados hay en Argentina en 2026? Sin duda, estos primeros meses se caracterizaron por una disposición favorable para facilitar la formación de fines de semana XL. Algunos de ellos, se conformaron por disposición del gobierno a través del decreto oficial de jornadas no laborales, con el propósito de impulsar el turismo interno.

Feriado A continuación, detallamos mes a mes los feriados que quedan por delante:

Mayo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador ( Fin de semana largo ).

Día del Trabajador ( ). Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (Fin de semana largo). Junio Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (Día de la Bandera). Julio Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos. Agosto Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (Fin de semana largo). Octubre Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Fin de semana largo). Noviembre Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20). Diciembre Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos ( Fin de semana largo ).

Día no laborable con fines turísticos ( ). Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad (Fin de semana largo).