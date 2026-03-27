27 de marzo de 2026 Inicio
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De qué se trata el nuevo prepago que se tiene que hacer en la VTV a partir de abril 2026

A pesar de esta nueva exigencia administrativa, se mantienen ciertos beneficios y exenciones para grupos específicos.

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El trámite vehicular tiene una nueva modalidad de pago.

El trámite vehicular tiene una nueva modalidad de pago.

  • En la Provincia de Buenos Aires, la VTV implementa desde abril de 2026 el prepago obligatorio para confirmar el turno.
  • El trámite se paga de forma anticipada al reservar, mediante tarjeta o QR en el portal oficial.
  • Sin comprobante de pago no se puede realizar la inspección en la planta verificadora.
  • Se mantienen exenciones para jubilados y personas con discapacidad, aunque deben gestionar el turno online.

A partir de abril de 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia de Buenos Aires implementará el sistema de prepago obligatorio. Con esta modalidad, los conductores deberán abonar el trámite de forma anticipada al momento de reservar el turno a través del portal oficial, con el objetivo de agilizar la atención, reducir las filas y evitar el manejo de efectivo en las plantas verificadoras.

Se confirmó quiénes deberán hacer el trámite en abril 2026.
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El procedimiento es completamente digital. Al elegir la fecha y la planta para realizar la VTV, el sistema habilita una pasarela de pago para cancelar el monto con tarjeta de débito, crédito o código QR. Una vez realizado el pago, el usuario recibe un comprobante que debe presentar el día del turno, ya que sin ese documento no se podrá iniciar la inspección del vehículo.

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A pesar de este cambio, se mantienen beneficios y exenciones para ciertos grupos. Jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos y personas con discapacidad con Certificado Único de Discapacidad continúan exentos del pago, aunque deben gestionar igualmente el turno de manera online. Para el resto de los conductores, cumplir con el prepago será obligatorio para evitar multas por circular con la VTV vencida.

Cómo es la nueva forma de pago de la VTV

La nueva forma de pago de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia de Buenos Aires introduce el prepago obligatorio como requisito para confirmar el turno. Desde abril de 2026, la mayoría de las plantas verificadoras dejarán de aceptar pagos presenciales, por lo que el costo del trámite deberá abonarse de manera anticipada a través del portal oficial.

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A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

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El procedimiento se realiza de forma digital al momento de reservar la cita. Una vez elegido el día y la planta, el sistema habilita distintas opciones de pago electrónico, como tarjetas de crédito, débito y códigos QR. El turno queda confirmado únicamente cuando el pago se acredita correctamente en la plataforma.

A pesar de este cambio, continúan las exenciones para algunos grupos, como jubilados con haberes mínimos y personas con discapacidad. Estos usuarios deben igualmente gestionar el turno online y presentar la documentación correspondiente para acceder al beneficio. Para el resto de los conductores, cumplir con el prepago será obligatorio para evitar multas por circular con la VTV vencida.

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