Cada cuánto tiempo debés hacer la VTV según el vehículo que tengas

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los controles más importantes para garantizar la seguridad vial y evitar fallas mecánicas que puedan provocar accidentes. En la provincia de Buenos Aires, este trámite es obligatorio y debe realizarse con una frecuencia determinada según el tipo de vehículo y su antigüedad.
Durante la inspección, se revisan componentes esenciales como frenos, dirección, neumáticos, luces y emisión de gases contaminantes. Si bien se trata de un procedimiento rutinario, la falta de VTV vigente puede derivar en multas que van desde $481.800 hasta $1.606.000, además de la retención del vehículo hasta regularizar la situación.
Por eso, conocer cuándo corresponde hacer la verificación, tanto por primera vez o para renovar, es clave para mantener el vehículo en regla y evitar sanciones.
vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.webp
Cuándo debés hacer la VTV según tu vehículo
La periodicidad del control depende del tipo de vehículo y del tiempo transcurrido desde su fabricación o primera inscripción. Los plazos oficiales en la Provincia de Buenos Aires son los siguientes:
Motos
- Hasta 1 año: Exentas.
- A partir del año: deben renovarse cada 12 meses.
Vehículos particulares (hasta 9 plazas)
- Hasta 2 años: Exentos.
- Desde los 2 años: control anual obligatorio.
Vehículos de servicio público (hasta 9 plazas)
- Hasta 1 año: Exentos.
- De 1 a 4 años: revisión anual.
- Desde los 4 años: revisión semestral.
Vehículos de servicio público (más de 10 plazas, incluyendo transporte escolar)
- Hasta 6 meses: Exentos.
- De 6 meses a 2 años: control anual.
- Desde los 2 años: control semestral.
Vehículos de servicio privado (más de 10 plazas)
- Hasta 6 meses: Exentos.
- De 6 meses a 2 años: revisión anual.
- Desde los 2 años: revisión semestral.
Vehículos y conjuntos de vehículos de carga
- Hasta 1 año: Exentos.
- De 1 a 20 años: revisión anual.
- Desde los 20 años: revisión semestral.
Tractores
- Hasta 3 años: Exentos.
- Más de 3 años: control anual.
Vehículos especiales (escuelas de conductores o alquiler)
- Hasta 1 año: Exentos.
- De 1 a 5 años: revisión anual.
- Desde los 5 años: revisión semestral.
Ambulancias
- Hasta 1 año: Exentas.
- Desde el primer año: verificación semestral.
Casas rodantes acopladas
- A partir de 1 año: control anual.
Maquinaria autopropulsada
- Hasta 3 años: Exenta.
- Desde los 3 años: verificación anual.
Cuánto cuesta la VTV en octubre 2025
Los valores de la Verificación Técnica Vehicular varían según la categoría del vehículo, e incluyen el impuesto al valor agregado (IVA). En la provincia de Buenos Aires, las tarifas actualizadas son las siguientes:
- Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $31.856,35
- Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.784,52
- Motos de más de 600 cc: $63.712,70
- Vehículos livianos (hasta 2.500 kg): $79.640,87
- Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $143.353,57
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52
- Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $71.676,79
Estos valores pueden actualizarse a lo largo del año según la inflación o las resoluciones del Gobierno provincial. Por eso, se recomienda verificar siempre la tarifa vigente antes de solicitar el turno correspondiente.