23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cada cuánto tiempo debés hacer la VTV según el vehículo que tengas

La frecuencia y el costo de la VTV dependen del tipo y su antigüedad. En octubre, los precios actualizados en Buenos Aires parten desde los $31.800.

Por
La falta de VTV vigente puede derivar en multas que van desde $481.800 hasta $1.606.000.

La falta de VTV vigente puede derivar en multas que van desde $481.800 hasta $1.606.000.

  • La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que certifica el buen estado de los vehículos que circulan en la vía pública.
  • La frecuencia del trámite depende del tipo de vehículo, su antigüedad y su uso, con diferencias entre particulares, motos y servicios públicos.
  • Circular sin la VTV vigente puede generar multas que superan los $1.600.000, según la legislación bonaerense.
  • En octubre de 2025, los precios del trámite varían entre $31.000 y $143.000, dependiendo del tipo de vehículo y su categoría.
Sus calles tranquilas, su gente hospitalaria y una infraestructura turística en crecimiento la ubican como una excelente alternativa.
Te puede interesar:

Este pueblo tiene la pileta más grande de Buenos Aires y es ideal para visitar en verano

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los controles más importantes para garantizar la seguridad vial y evitar fallas mecánicas que puedan provocar accidentes. En la provincia de Buenos Aires, este trámite es obligatorio y debe realizarse con una frecuencia determinada según el tipo de vehículo y su antigüedad.

Durante la inspección, se revisan componentes esenciales como frenos, dirección, neumáticos, luces y emisión de gases contaminantes. Si bien se trata de un procedimiento rutinario, la falta de VTV vigente puede derivar en multas que van desde $481.800 hasta $1.606.000, además de la retención del vehículo hasta regularizar la situación.

Por eso, conocer cuándo corresponde hacer la verificación, tanto por primera vez o para renovar, es clave para mantener el vehículo en regla y evitar sanciones.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.webp

Cuándo debés hacer la VTV según tu vehículo

La periodicidad del control depende del tipo de vehículo y del tiempo transcurrido desde su fabricación o primera inscripción. Los plazos oficiales en la Provincia de Buenos Aires son los siguientes:

Motos

  • Hasta 1 año: Exentas.
  • A partir del año: deben renovarse cada 12 meses.

Vehículos particulares (hasta 9 plazas)

  • Hasta 2 años: Exentos.
  • Desde los 2 años: control anual obligatorio.

Vehículos de servicio público (hasta 9 plazas)

  • Hasta 1 año: Exentos.
  • De 1 a 4 años: revisión anual.
  • Desde los 4 años: revisión semestral.

Vehículos de servicio público (más de 10 plazas, incluyendo transporte escolar)

  • Hasta 6 meses: Exentos.
  • De 6 meses a 2 años: control anual.
  • Desde los 2 años: control semestral.

Vehículos de servicio privado (más de 10 plazas)

  • Hasta 6 meses: Exentos.
  • De 6 meses a 2 años: revisión anual.
  • Desde los 2 años: revisión semestral.

Vehículos y conjuntos de vehículos de carga

  • Hasta 1 año: Exentos.
  • De 1 a 20 años: revisión anual.
  • Desde los 20 años: revisión semestral.

Tractores

  • Hasta 3 años: Exentos.
  • Más de 3 años: control anual.

Vehículos especiales (escuelas de conductores o alquiler)

  • Hasta 1 año: Exentos.
  • De 1 a 5 años: revisión anual.
  • Desde los 5 años: revisión semestral.

Ambulancias

  • Hasta 1 año: Exentas.
  • Desde el primer año: verificación semestral.

Casas rodantes acopladas

  • A partir de 1 año: control anual.

Maquinaria autopropulsada

  • Hasta 3 años: Exenta.
  • Desde los 3 años: verificación anual.
VTV 2025.webp

Cuánto cuesta la VTV en octubre 2025

Los valores de la Verificación Técnica Vehicular varían según la categoría del vehículo, e incluyen el impuesto al valor agregado (IVA). En la provincia de Buenos Aires, las tarifas actualizadas son las siguientes:

  • Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $31.856,35
  • Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.784,52
  • Motos de más de 600 cc: $63.712,70
  • Vehículos livianos (hasta 2.500 kg): $79.640,87
  • Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $143.353,57
  • Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52
  • Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $71.676,79

Estos valores pueden actualizarse a lo largo del año según la inflación o las resoluciones del Gobierno provincial. Por eso, se recomienda verificar siempre la tarifa vigente antes de solicitar el turno correspondiente.

Noticias relacionadas

Una costumbre milenaria, que está asociada a la buena suerte y la pasión.

Por qué hay que usar ropa interior roja el 31 de diciembre

Este río tiene una gran importancia estratégica y comercial.

¿Sabías cuál es el río más largo de Argentina? Atraviesa cinco provincias

La última asamblea de APLA afectó a unos 95 vuelos y más de 12.000 pasajeros.

Pilotos confirmaron medidas de fuerza para el viernes: habrá demoras en Aeroparque

Felizia (ADEAA), Trías (AACS), Capusselli (AVIRA), Plate (Superintendente de Seguros), Guaita (ADIRA) y Bettiol (UART).

Las compañías de seguros pidieron una reforma laboral y tributaria

Lourdes Fernández estuvo activa en las redes sociales pese a que su mamá denunció su desaparición

El comunicado del abogado de Lourdes Fernández: "Comparto la misma preocupación y angustia que todos"

Buscan a Pedro y Juana en Chubut.

Misterio en Chubut: el testimonio clave que sigue la Justicia para dar con la pareja desaparecida

Rating Cero

MasterChef Celebrity ﻿promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing.

Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity

La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

En esta temporada de “La diplomática”, la tensión alcanza niveles nunca antes vistos. Kate Wyler (interpretada por Keri Russell) regresa con más desafíos que nunca, enfrentando las consecuencias de los explosivos eventos del final anterior. 
play

La diplomática estrenó su tercera temporada: de qué se trata la serie que es cada vez más vista en Netflix

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados.
play

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados: cuál es

La serie animada que combina acción, humor y superhéroes regresa para seguir conquistando a los fans alrededor del mundo.
play

Este animé estrenó su tercera temporada en Netflix y tiene a los fans enloquecidos: de cuál se trata

La separación entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver en 2011 se originó tras revelarse que el actor tuvo un hijo, Joseph Baena, con su empleada doméstica años atrás.

Cómo fue la separación de Arnold Schwarzenegger y María Shriver y por qué el actor dice que perdió la mitad de su dinero

últimas noticias

MasterChef Celebrity ﻿promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing.

Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity

Hace 24 minutos
Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

Hace 31 minutos
La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

Hace 51 minutos
La Cepal recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

La CEPAL recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

Hace 55 minutos
Varios talentos de la Sub 20 podrían sumarse a la Selección mayor.

Las joyas de la Sub-20 que pueden aparecer en una lista de Scaloni en la Selección argentina

Hace 57 minutos