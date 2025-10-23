Cada cuánto tiempo debés hacer la VTV según el vehículo que tengas

La frecuencia y el costo de la VTV dependen del tipo y su antigüedad. En octubre, los precios actualizados en Buenos Aires parten desde los $31.800.

La falta de VTV vigente puede derivar en multas que van desde $481.800 hasta $1.606.000.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los controles más importantes para garantizar la seguridad vial y evitar fallas mecánicas que puedan provocar accidentes. En la provincia de Buenos Aires, este trámite es obligatorio y debe realizarse con una frecuencia determinada según el tipo de vehículo y su antigüedad.

Durante la inspección, se revisan componentes esenciales como frenos, dirección, neumáticos, luces y emisión de gases contaminantes. Si bien se trata de un procedimiento rutinario, la falta de VTV vigente puede derivar en multas que van desde $481.800 hasta $1.606.000 , además de la retención del vehículo hasta regularizar la situación.

Por eso, conocer cuándo corresponde hacer la verificación, tanto por primera vez o para renovar, es clave para mantener el vehículo en regla y evitar sanciones.

Cuándo debés hacer la VTV según tu vehículo

La periodicidad del control depende del tipo de vehículo y del tiempo transcurrido desde su fabricación o primera inscripción. Los plazos oficiales en la Provincia de Buenos Aires son los siguientes:

Motos

Hasta 1 año: Exentas.

A partir del año: deben renovarse cada 12 meses.

Vehículos particulares (hasta 9 plazas)

Hasta 2 años: Exentos.

Desde los 2 años: control anual obligatorio.

Vehículos de servicio público (hasta 9 plazas)

Hasta 1 año: Exentos.

De 1 a 4 años: revisión anual.

Desde los 4 años: revisión semestral.

Vehículos de servicio público (más de 10 plazas, incluyendo transporte escolar)

Hasta 6 meses: Exentos.

De 6 meses a 2 años: control anual.

Desde los 2 años: control semestral.

Vehículos de servicio privado (más de 10 plazas)

Hasta 6 meses: Exentos.

De 6 meses a 2 años: revisión anual.

Desde los 2 años: revisión semestral.

Vehículos y conjuntos de vehículos de carga

Hasta 1 año: Exentos.

De 1 a 20 años: revisión anual.

Desde los 20 años: revisión semestral.

Tractores

Hasta 3 años: Exentos.

Más de 3 años: control anual.

Vehículos especiales (escuelas de conductores o alquiler)

Hasta 1 año: Exentos.

De 1 a 5 años: revisión anual.

Desde los 5 años: revisión semestral.

Ambulancias

Hasta 1 año: Exentas.

Desde el primer año: verificación semestral.

Casas rodantes acopladas

A partir de 1 año: control anual.

Maquinaria autopropulsada

Hasta 3 años: Exenta.

Desde los 3 años: verificación anual.

VTV 2025.webp

Cuánto cuesta la VTV en octubre 2025

Los valores de la Verificación Técnica Vehicular varían según la categoría del vehículo, e incluyen el impuesto al valor agregado (IVA). En la provincia de Buenos Aires, las tarifas actualizadas son las siguientes:

Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $31.856,35

$31.856,35 Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.784,52

$47.784,52 Motos de más de 600 cc: $63.712,70

$63.712,70 Vehículos livianos (hasta 2.500 kg): $79.640,87

$79.640,87 Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $143.353,57

$143.353,57 Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52

$47.784,52 Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $71.676,79

Estos valores pueden actualizarse a lo largo del año según la inflación o las resoluciones del Gobierno provincial. Por eso, se recomienda verificar siempre la tarifa vigente antes de solicitar el turno correspondiente.