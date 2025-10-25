Qué requisito debe cumplir el interior del auto para pasar la VTV en noviembre 2025

Cuál es el elemento indispensable que se debe presentar al realizar la Verificación Técnica Vehicular para evitar contratiempos y obtener la aprobación del trámite.

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Se revisa de punta a punta: por qué es importante tener el parabrisas en condiciones para la VTV

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite esencial que certifica que un automóvil se encuentra en condiciones seguras para circular. Durante la inspección, el vehículo es sometido a un exhaustivo control de distintos aspectos técnicos y de seguridad, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir riesgos en la vía pública. Este procedimiento no debe considerarse un trámite administrativo más, ya que busca asegurar la integridad del rodado y la seguridad de quienes lo conducen y de los demás usuarios.

Contar con la VTV vigente representa mucho más que una formalidad, ya que acredita que el vehículo superó pruebas relacionadas con frenos, dirección, suspensión, luces y emisiones contaminantes . Este certificado de seguridad es obligatorio en la mayoría de las jurisdicciones del país, y no poseerlo constituye una infracción que puede derivar en sanciones económicas.

Para aprobar la VTV, el conductor debe cumplir con todos los requisitos mecánicos y los elementos reglamentarios exigidos. Entre ellos se incluyen el kit de seguridad obligatorio —que debe contener un matafuegos con carga vigente y balizas portátiles— y la documentación en regla, como la cédula verde, la licencia de conducir y el comprobante de seguro.

Cuál es el requisito que debe cumplir el auto sí o sí para pasar la VTV

Al realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad de Buenos Aires, los conductores deben considerar que la inspección no se limita al funcionamiento mecánico del vehículo, sino que también verifica la presencia y el estado de ciertos artículos de seguridad obligatorios. Estos elementos son revisados por los técnicos responsables del trámite y resultan fundamentales para garantizar la seguridad vial en caso de emergencia. Contar con todos los artículos reglamentarios constituye un requisito indispensable para que el vehículo obtenga la aprobación y la certificación correspondiente.

vtv (4).webp

Los elementos de seguridad que deben estar presentes incluyen:

Matafuegos: cargado, vigente y con fácil acceso.

cargado, vigente y con fácil acceso. Balizas triangulares portátiles: necesarias para señalizar detenciones o averías en la vía pública.

necesarias para señalizar detenciones o averías en la vía pública. Botiquín de emergencias: debidamente equipado según la normativa vigente.

debidamente equipado según la normativa vigente. Cinturones de seguridad: presentes en todos los asientos, en perfecto estado y funcionales; durante la inspección se recomienda que estén abrochados para demostrar su correcto funcionamiento.

Cumplir con estos requisitos, junto con mantener el vehículo en buen estado mecánico general, resulta determinante para aprobar la Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad de Buenos Aires y garantizar la seguridad de todos los ocupantes y terceros en la vía.

Cuánto cuesta hacer la VTV en noviembre 2025

El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) varía según la jurisdicción donde se encuentre registrado el vehículo, ya sea en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Cada territorio establece tarifas específicas que dependen del tipo y peso del rodado, así como de la cilindrada en el caso de las motocicletas. Conocer estos valores permite a los conductores planificar el trámite y evitar sorpresas al momento de realizar la inspección.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.webp

Los precios de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires son:

Vehículos particulares: $63.453,61

Motocicletas: $23.858,78

En la provincia de Buenos Aires, los valores se segmentan según peso y tipo de vehículo:

Vehículos de hasta 2.500 kg: $79.640,87

Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: $47.784,52

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $71.676,79

Motovehículos de más de 50cc y hasta 200cc: $31.856,35

Motovehículos de más de 200cc y hasta 600cc: $47.784,52

Motovehículos de más de 600cc: $63.712,70

Conocer estas tarifas según el tipo de rodado y la jurisdicción permite a los propietarios cumplir con la VTV de manera adecuada, evitando retrasos y multas, y garantizando que el vehículo cumpla con las condiciones de seguridad y legales requeridas.