26 de abril de 2026 Inicio
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Ataque feroz en Posadas: un nene de siete años fue mordido por una jauría y sufrió múltiples mordidas

El menor fue rescatado por los vecinos tras quedar atrapado entre las mandíbulas de siete perros que le provocaron graves heridas en el rostro y en la espalda. Fue trasladado de urgencia en una ambulancia al hospital pediátrico, donde permanece internado.

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Una jauría atacó a un menor que estaba solo en el patio de su casa (foto ilustrativa)

Una jauría atacó a un menor que estaba solo en el patio de su casa (foto ilustrativa)

Un nene de siete años fue rescatado por vecinos tras quedar atrapado en el ataque de siete perros en el patio de su casa en Posadas. Sufrió profundas heridas en el rostro y la espalda, y fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital, donde permanece internado. Según revelaron, el menor se encontraba solo en la vivienda.

El pitbull no tenía puesto el bozal.
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El feroz ataque ocurrió en una vivienda sobre la calle Luzuriaga, entre Krause y la avenida Tambor de Tacuarí, en la ciudad Misionera donde vecinos reaccionaron frente a los fuertes gritos del menor que estaba siendo mordido por siete perros. Las personas lograron ingresar a la propiedad y rescataron al chico que ya presentaba profundas heridas en su cara, hombros y espalda.

menor mordido por jauría traslado

El menor recibió atención inicial en el Hospital Dr. Ramón Madariaga, aunque la complejidad de sus heridas obligó a una rápida derivación al Hospital Pediátrico donde continúa internado, bajo observación constante de los especialistas. Por ahora, el estado de salud del menor sigue siendo reservado, aunque recibe la atención necesaria para estabilizar sus heridas.

En paralelo, autoridades de la Unidad Regional I se encuentran trabajando en el lugar donde ocurrió el ataque de la jauría para reconstruir los hechos. La investigación judicial avanza sobre dos puntos clave: esclarecer por qué el niño se encontraba sin supervisión adulta en ese momento y determinar la procedencia de los siete perros que protagonizaron el ataque dentro de la vivienda.

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