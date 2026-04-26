Mostró cuánto gastó en Miami por dos hamburguesas y se volvió viral: fue el mismo valor que un solo combo en Argentina Más allá de la anécdota gastronómica, la viralización de este gasto abre una ventana a un análisis más profundo sobre la economía de bolsillo de los viajeros argentinos. Por + Seguir en







Se volvió viral en las redes una imagen de un ticket que evidencia la inflación en el país

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Los comensales pidieron una clásica pizza Margherita en este exclusivo sector de la Florida.

Al hacer la conversión, el monto resultó equivalente a un menú de comida rápida en nuestro país.

En Argentina, un combo grande de Grand Tasty Turbo Bacon Triple cuesta exactamente $24.800.

Los usuarios en las plataformas digitales no tardaron en compartir sus propias experiencias y tickets, comparando desde servicios básicos hasta salidas recreativas. La brecha de precios entre Argentina y los destinos internacionales más populares ha vuelto a quedar expuesta tras la publicación de un video que ha sacudido las redes sociales. Un joven argentino, de vacaciones por las costas de la Florida, decidió compartir un ticket de consumo que desató un debate inmediato sobre el costo de vida y el poder adquisitivo. Lo que para muchos podría ser un gasto cotidiano en el exterior, se transformó en un fenómeno viral.

La sorpresa del protagonista no radica solo en la calidad del producto, sino en la comparación directa con los valores que se manejan actualmente en los locales del mismo rubro en Buenos Aires. Esta situación pone de manifiesto cómo la inflación local y las variaciones en el tipo de cambio han modificado las referencias de precios, haciendo que comer en una de las ciudades más caras del mundo resulte, en términos comparativos, sorprendentemente accesible.

Cómo fue el ticket viral que relaciona la cena en Miami con un combo en Argentina -Cena en Miami - viral

Una nueva comparación de precios se volvió viral y desató la polémica sobre el costo de vida actual. Un usuario compartió su ticket de una cena en una exclusiva pizzería de Miami, ubicada sobre la mítica Avenida Collins, y el resultado fue sorprendente: comer una pizza en uno de los destinos más caros de Estados Unidos terminó costando lo mismo que pedir un menú de hamburguesas premium en Argentina a través de una aplicación de delivery.

El ticket proviene de IT Italian Trattoria, un local ubicado en Miami Beach. El subtotal del ticket por la comida fue de tan solo 12.95 dólares. Al monto original se le sumaron los impuestos estatales obligatorios de Estados Unidos. El ticket también incluyó un cargo por servicio (propina sugerida) del 18%. La cuenta final, con todo incluido, cerró en unos accesibles 16.66 dólares.