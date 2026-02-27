Cuáles son los cambios estéticos que se les suele hacer a los autos y pueden complicar el paso de la VTV Algunas de las modificaciones más frecuentes pueden impedir la aprobación de la revisión técnica si alteran los parámetros establecidos por la normativa vigente. Por + Seguir en







La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos. Redes Sociales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero intensificó controles, notificaciones y exclusiones de oficio sobre monotributistas, generando inquietud en el sector.

El tributarista Marcos Sequeira afirmó en La Voz En Vivo que el endurecimiento responde a una estrategia oficial que podría apuntar a revisar el régimen.

Las notificaciones se envían al Domicilio Fiscal Electrónico e incluyen recategorizaciones, exclusiones automáticas y avisos por deudas o inconsistencias detectadas en consumos y movimientos bancarios.

El organismo también supervisa billeteras virtuales como Mercado Pago, Personal Pay y Ualá, con reportes mensuales y cruces de datos para verificar ingresos declarados. El fenómeno del tuning, que alcanzó gran visibilidad en la década de 1990 con modelos emblemáticos como el Toyota Supra o el Nissan Skyline, evolucionó de una práctica minoritaria a una forma extendida de personalización automotriz. En Argentina, sin embargo, estas intervenciones estéticas encuentran límites en la Verificación Técnica Vehicular. Aunque el objetivo principal suele ser la diferenciación visual, varias modificaciones impactan en aspectos vinculados a la seguridad, que forman parte de los controles obligatorios para autorizar la circulación.

Entre las alteraciones más frecuentes que pueden dificultar la aprobación se encuentra la modificación de la suspensión, conocida como “planchado”. Si el vehículo reduce su capacidad de absorción de impactos o presenta inconvenientes durante las pruebas técnicas, puede resultar rechazado. También generan observaciones el reemplazo de ópticas originales por sistemas LED o Xenón no homologados, así como el oscurecimiento excesivo de faros y cristales. Estas intervenciones pueden afectar la visibilidad y la correcta señalización del automóvil.

ARCA La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos. Redes Sociales Por otra parte, la incorporación de alerones de gran tamaño, paragolpes con bordes salientes o llantas que exceden la línea de la carrocería puede representar riesgos para terceros. La VTV no evalúa criterios estéticos, sino el cumplimiento de estándares de seguridad activa y pasiva. En consecuencia, los vehículos personalizados —incluso aquellos inspirados en modelos como el Honda Civic o el Mitsubishi Lancer— deben ajustarse a las exigencias técnicas y ambientales previstas por la normativa vigente para poder circular legalmente.

Qué notificaciones le envía ARCA a los monotributistas La Agencia de Recaudación y Control Aduanero emplea el Domicilio Fiscal Electrónico como vía principal para notificar a los monotributistas sobre inconsistencias o modificaciones en su situación impositiva. Entre las comunicaciones más habituales se encuentran las vinculadas a recategorizaciones de oficio, que se producen cuando el organismo detecta, a través de cruces sistémicos de información —como consumos con tarjeta, movimientos en billeteras virtuales o acreditaciones bancarias—, que el contribuyente debería ubicarse en una categoría superior a la declarada. En esos casos, la notificación informa la nueva escala asignada y establece un plazo para aceptarla o presentar un descargo ante posibles errores.

También resultan relevantes las notificaciones de exclusión automática del régimen simplificado, que indican que el contribuyente quedó fuera por superar los límites de facturación, alquileres o parámetros físicos establecidos. Estas comunicaciones detallan las operaciones que motivaron la medida, como importaciones destinadas a la comercialización o gastos personales considerados incompatibles con los ingresos declarados. Además de estos avisos vinculados al control fiscal, el organismo remite mensajes informativos sobre deudas acumuladas —que pueden derivar en la baja tras diez meses de falta de pago—, próximos vencimientos y actualizaciones normativas que impacten en el sector.

ARCA La decisión fue tomada en el marco del análisis del cumplimiento fiscal y con el objetivo de facilitar el proceso administrativo ante la proximidad de los plazos originales. Pexels Cuál es el control de ARCA en las billeteras virtuales El esquema de supervisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero sobre las billeteras virtuales se apoya en un régimen de información automática que obliga a plataformas como Mercado Pago, Personal Pay y Ualá a reportar de forma mensual los movimientos de sus usuarios. Para 2026, los parámetros de seguimiento fueron actualizados y contemplan un umbral de $50.000.000 mensuales para personas físicas, considerando ingresos, egresos o saldo final. El monitoreo incluye acreditaciones, consumos y transferencias, con el objetivo de verificar la coherencia entre el flujo de fondos y los ingresos declarados en el Monotributo. Si se superan esos valores o se detectan inconsistencias relevantes, el organismo puede iniciar instancias de fiscalización que deriven en una recategorización de oficio o en la exclusión del régimen simplificado. El sistema cruza la información de las billeteras digitales con la facturación electrónica; cuando los depósitos exceden de manera reiterada lo declarado, se presume la existencia de operaciones no informadas. Frente a estas situaciones, las entidades financieras deben requerir documentación respaldatoria —como comprobantes de facturación o declaraciones juradas— y, si no se acredita el origen de los fondos, se envían notificaciones electrónicas que dan inicio al procedimiento de ajuste tributario.