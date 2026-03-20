20 de marzo de 2026 Inicio
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Cuáles son los autos que deben hacer la VTV en abril 2026 y cómo evitar pagarla

Conocé las diferencias entre jurisdicciones para saber si tu auto debe realizar la revisión el próximo mes.

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Se confirmó quiénes deberán hacer el trámite en abril 2026.

Se confirmó quiénes deberán hacer el trámite en abril 2026.

  • La Verificación Técnica Vehicular es obligatoria y certifica que el vehículo cumpla condiciones de seguridad para circular.
  • En abril 2026 deben realizarla los autos con patente terminada en 4, según el cronograma vigente.
  • En Provincia de Buenos Aires rige desde los 2 años o 60.000 km, mientras que en CABA desde los 4 años o 64.000 km.
  • Existen exenciones: en CABA para jubilados con haberes mínimos y personas con discapacidad; en Provincia solo para personas con discapacidad (jubilados tienen 50% de descuento).

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular legalmente en Argentina y tiene como objetivo asegurar que los vehículos cumplan con condiciones mínimas de seguridad. Este control permite detectar fallas mecánicas de forma preventiva, reduciendo riesgos en la vía pública y mejorando la seguridad vial en general.

Datos claves sobre la VTV en Tucumán.
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La inspección no solo evalúa la protección de quienes viajan en el vehículo, sino también el impacto sobre terceros y el ambiente. Durante el proceso se revisan elementos clave como frenos, suspensión, dirección y emisiones contaminantes. Contar con la VTV al día garantiza que el auto se encuentra en condiciones adecuadas para circular tanto en ciudad como en ruta.

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Para saber si corresponde realizar la revisión el próximo mes, es fundamental consultar la normativa según la jurisdicción donde esté radicado el vehículo. Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires manejan cronogramas propios, generalmente vinculados al número de patente. Conocer estas fechas permite evitar multas y mantener toda la documentación en regla.

Qué autos tienen que hacer la VTV en abril 2026

De acuerdo con el cronograma de 2026, abril corresponde a los vehículos cuya patente termina en 4. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia, los propietarios deben realizar la Verificación Técnica Vehicular antes de fin de mes para evitar sanciones. En territorio bonaerense, se mantiene la obligación desde los 2 años de antigüedad o al superar los 60.000 kilómetros, sin adherir a la extensión de plazos propuesta a nivel nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, los autos particulares cuentan con un esquema más flexible: la primera revisión se exige a partir de los 4 años o los 64.000 kilómetros. Una vez cumplido ese requisito, los vehículos con terminación 4 deben hacer el trámite durante abril. Además, existen exenciones para jubilados que perciben el haber mínimo y personas con discapacidad, siempre que el vehículo esté registrado a su nombre y gestionen el turno correspondiente.

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A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

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Quiénes quedan exentos de pagar la VTV en abril 2026

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exención del pago de la Verificación Técnica Vehicular alcanza a jubilados, pensionados y mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes mínimos, siempre que el vehículo esté a su nombre y no pague patente. También acceden al beneficio las personas con discapacidad —o sus familiares directos— presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. De todos modos, la inspección sigue siendo obligatoria y debe realizarse según el turno asignado por la patente.

En la Provincia de Buenos Aires, el esquema es distinto: la exención total aplica únicamente para personas con discapacidad y vehículos oficiales, como los municipales o de bomberos. En cambio, jubilados y pensionados con ingresos de hasta dos haberes mínimos acceden a un descuento del 50% en el trámite. Para obtener estos beneficios, es necesario gestionarlos previamente en el sitio oficial y presentar la documentación que respalde la condición del titular al momento de la verificación.

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