Cómo es el aumento que tiene la VTV en CABA en el final de marzo 2026 Esta actualización apunta a adecuar las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular, cuyo trámite debe realizarse según la terminación de la patente. Por + Seguir en







La VTV aumenta en CABA en marzo de 2026.

La VTV en CABA aumentó cerca de un 20% desde marzo de 2026.

El costo es de $75.756,89 para autos y $28.484,61 para motos.

El trámite se organiza según la terminación de la patente, por lo que se recomienda sacar turno a tiempo.

Sigue siendo obligatoria y mantiene exenciones para jubilados, pensionados y personas con discapacidad. A partir de marzo de 2026, los conductores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrentan un nuevo cuadro tarifario para la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Con un aumento cercano al 20% respecto a febrero, el costo para autos particulares se ubica en $75.756,89, mientras que para motocicletas asciende a $28.484,61.

La actualización responde al contexto económico y busca sostener el funcionamiento del sistema de inspección obligatoria, clave para garantizar la seguridad vial. A través de este control, se verifica que los vehículos cumplan con condiciones mecánicas adecuadas, reduciendo riesgos de accidentes por fallas técnicas.

vtv inspección.jpg El trámite continúa regido por un cronograma según la terminación de la patente. Por eso, se recomienda solicitar turno con anticipación mediante los canales oficiales, cumplir en el mes asignado y evitar sanciones por circular con la oblea vencida.

Así es el aumento de la VTV en CABA en marzo 2026 Desde marzo de 2026, los conductores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrentan un nuevo esquema de costos para la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Con un incremento cercano al 19,4% respecto a febrero, el trámite para autos particulares pasó a $75.756,89, mientras que para motocicletas se fijó en $28.484,61. La suba responde a la actualización de los costos operativos y salariales del sistema.

VTV 2025.webp El cumplimiento de la normativa continúa organizado por un cronograma según la terminación de la patente; en marzo corresponde a los vehículos finalizados en 3. Por eso, es clave gestionar el turno con anticipación en la web oficial, ya que circular con la oblea vencida constituye una infracción grave y puede derivar en multas elevadas, ajustadas por el valor de la Unidad Fija.