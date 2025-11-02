A prestar atención: por qué es importante saber sobre la fecha de matriculación en la VTV

La fecha de matriculación de un vehículo resulta clave, ya que define el momento en que corresponde efectuar la primera inspección.

La fecha de matriculación de un vehículo cumple un papel esencial dentro del nuevo esquema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en Argentina. Este dato, que muchas veces pasa desapercibido, se ha transformado en el punto de referencia principal para definir el calendario de revisiones obligatorias que garantizan una circulación segura y en regla en todo el territorio nacional.

Su importancia radica en que permite determinar el momento exacto en que debe realizarse la primera inspección técnica. Con el nuevo sistema de la VTV, los vehículos no están obligados a someterse de inmediato a la verificación tras su salida de fábrica, sino que cuentan con un período de gracia establecido según la fecha en que fueron matriculados por primera vez.

Para los propietarios de vehículos nuevos, conocer este dato resulta fundamental, ya que les permite planificar con precisión el inicio del ciclo de revisiones obligatorias y evitar sanciones por demoras o incumplimientos. Mantener la VTV al día no solo garantiza el cumplimiento de la normativa vigente, sino también el mantenimiento de estándares adecuados de seguridad vial en todo el país.

La fecha de matriculación, también conocida como fecha de patentamiento, en el marco de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en Argentina indica el día en que el vehículo se inscribió oficialmente por primera vez ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor. Este dato aparece en el título del automotor y funciona como registro legal que acredita la existencia administrativa del vehículo, diferenciándose de la fecha en que se fabricó.

Esta información resulta clave para la VTV, ya que marca el inicio del período de gracia que tienen los vehículos 0 km antes de someterse a la primera inspección obligatoria . Los organismos de control utilizan esta fecha para calcular, según la jurisdicción correspondiente, el momento en que el vehículo alcanza la antigüedad necesaria para ingresar al ciclo de verificaciones técnicas.

vtv inspección.jpg

Para los propietarios de automóviles nuevos, conocer la fecha de matriculación permite determinar con exactitud cuándo deben programar la inspección. Por eso, este registro no solo cumple una función administrativa, sino que también actúa como referencia de seguridad vial, definiendo el momento en que el vehículo debe certificarse en condiciones mecánicas y de seguridad mediante la VTV.

Cuál es la importancia de la fecha de matriculación en la VTV

La fecha de matriculación cumple un rol clave para organizar los calendarios de inspección dentro del sistema de la VTV en Argentina, ya que permite establecer de manera objetiva el momento en que un vehículo pasa de estar exento a tener la obligación de someterse a la revisión. Este registro marca un punto de referencia que sirve para coordinar los plazos y garantizar que cada automóvil se incorpore al control en el momento adecuado.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Conocer este dato resulta imprescindible para los dueños de vehículos nuevos, porque facilita planificar con antelación la primera inspección obligatoria. Las normativas difieren según la jurisdicción, por lo que contar con la fecha precisa permite calcular correctamente el período máximo de exención y así evitar sanciones por incumplimiento, asegurando que el trámite se realice dentro de los tiempos estipulados.

Además, la fecha de matriculación contribuye a la organización y supervisión del parque automotor en general. Al utilizar un registro oficial como referencia, las autoridades logran un seguimiento más efectivo de las inspecciones periódicas, promoviendo tanto la seguridad vial como la correcta fiscalización de los vehículos que circulan, garantizando que todos los automotores cumplan con los estándares legales y de emisiones establecidos.