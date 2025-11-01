1 de noviembre de 2025 Inicio
Cuál es el cambio que se quiere implementar para la VTV para vehículos de más de 30 años

La propuesta permite que autos de colección o modificados pasen la verificación con piezas actualizadas y homologadas, sin comprometer la seguridad.

  • La empresa Collino presentó al Secretario de Industria, Pablo Lavigne, una propuesta para adaptar la legislación de la VTV a vehículos con más de 30 años, priorizando la seguridad sobre la originalidad total de los sistemas.
  • El proyecto permitiría aprobar la VTV de autos clásicos o modificados que incorporen componentes modernos y trazables, fomentando la innovación y la confiabilidad técnica.
  • La iniciativa busca impulsar la restauración segura de vehículos patrimoniales y fortalecer la industria nacional de autopartes y talleres especializados.
  • La propuesta surgió tras la visita de Lavigne a la planta de Collino en Santa Fe, donde la empresa expuso la necesidad de modernizar la normativa para acompañar el desarrollo tecnológico del sector.

La empresa Collino, especializada en autopartes y chasis, presentó una iniciativa al Secretario de Industria de la Nación, Pablo Lavigne, con el objetivo de adaptar la legislación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a los vehículos con más de 30 años. Actualmente, las normas dificultan la aprobación de la VTV si los autos no conservan completamente sus sistemas originales, aunque cuenten con mejoras que aumentan la seguridad.

La propuesta busca que la VTV para estos vehículos clásicos o modificados priorice seguridad, trazabilidad de los componentes e innovación tecnológica. De esta manera, los propietarios podrían restaurar y mantener sus coches usando piezas modernas y más confiables sin ser penalizados por no emplear partes originales obsoletas, promoviendo al mismo tiempo la actividad de talleres y pymes de autopartes.

vtv
Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

La iniciativa surgió tras la visita del Secretario Lavigne a la planta de Collino en Santa Fe, donde recorrió las instalaciones y se reunió con Leonardo Collino, director de la firma. Este encuentro permitió a la empresa exponer directamente al Gobierno la necesidad de reformar la legislación para fomentar la seguridad y el desarrollo tecnológico en la restauración y modificación de vehículos patrimoniales.

La iniciativa presentada por Collino al Secretario de Industria de la Nación, Pablo Lavigne, busca modificar los criterios de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para vehículos con más de 30 años. La normativa actual exige mantener la originalidad completa de sistemas y componentes, pero la propuesta permitiría que los autos clásicos aprueben la inspección aunque sus sistemas originales sean reemplazados por elementos modernos.

El enfoque del cambio se centra en seguridad, trazabilidad e innovación tecnológica. Esto implica que un vehículo antiguo equipado con autopartes y chasis modernos, como frenos o suspensiones actualizadas, que mejoren su desempeño y seguridad, pueda circular sin problemas. La trazabilidad asegura que cada componente utilizado en las modificaciones sea legal y de origen conocido.

carmen de patagones vtv.webp

En la práctica, esta modificación facilita la restauración y actualización segura de los autos antiguos, beneficiando a los propietarios y a la industria nacional de autopartes. Al priorizar la seguridad sobre la conservación de piezas obsoletas, la legislación se adapta a las necesidades actuales, permitiendo preservar el patrimonio automotor bajo estándares modernos de seguridad.

Cuánto cuesta hacer la VTV en noviembre 2025

El precio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en noviembre de 2025 varía según la jurisdicción donde se realice el trámite. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los automóviles deben pagar $63.453,61 y los motovehículos $23.858,78. Estas tarifas reflejan la actualización de valores para mantener la prestación acorde a los costos del sector.

vtv auto

En la Provincia de Buenos Aires, las tarifas se calculan según el peso del vehículo. Los automóviles de hasta 2.500 kilogramos deben abonar $79.640,87, mientras que los de mayor peso, que superan los 2.500 kilogramos, alcanzan los $143.353,57, mostrando una diferenciación clara según la categoría del rodado.

Es fundamental considerar que estos valores se mantienen vigentes mientras no se publique una resolución con ajustes para el último bimestre del año. Circular sin la VTV vigente puede implicar multas elevadas en ambas jurisdicciones, por lo que cumplir con este requisito resulta clave tanto para la seguridad vial como para evitar sanciones económicas.

