Fecha de matriculación en la VTV: por qué es importante tener este dato para circular sin problemas Contar con la documentación actualizada brinda tranquilidad al conductor y contribuye al orden en el tránsito en los controles. Por







Conocé cómo se realiza el procedimiento de la VTV y cuáles son los datos importantes para circular

La fecha de matriculación es clave para los propietarios de vehículos en Argentina, ya que permite planificar la VTV y cumplir con los plazos de inspección obligatoria.

Este dato se encuentra en documentos oficiales como el título del automotor y el informe de dominio, siendo esencial para calcular las revisiones periódicas.

En la Ciudad de Buenos Aires, la primera VTV se realiza a los cuatro años de antigüedad del vehículo o al alcanzar 64.000 km, lo que ocurra primero.

Conocer la fecha de matriculación ayuda a prevenir sanciones, mantener el vehículo seguro y garantizar el cumplimiento de la normativa vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los controles obligatorios más importantes para garantizar la seguridad vial, y conocer la fecha de matriculación del vehículo cumple un rol clave dentro de este proceso. Este dato permite determinar cuándo corresponde realizar la inspección, evitando sanciones o demoras que puedan afectar la circulación diaria.

Tener la VTV al día no solo es un requisito legal, sino también una medida de prevención que ayuda a mantener los vehículos en condiciones óptimas. Por eso, estar atento al calendario de vencimientos es fundamental para quienes utilizan su auto de forma regular, especialmente en contextos urbanos con controles frecuentes.

Qué importancia tiene la fecha de matriculación en la VTV para circular VTV 2025.webp La fecha de matriculación se ha vuelto un dato fundamental para los propietarios de vehículos en Argentina, especialmente tras la implementación del nuevo sistema de VTV.

Este registro no solo acredita la inscripción oficial del automóvil en el Registro Automotor, sino que también sirve como referencia clave para cumplir con los plazos de inspección obligatoria. Conocerla permite a los titulares planificar la primera VTV y evitar sanciones por retrasos, asegurando que el vehículo cumpla con las normas de seguridad vigentes.

El dato figura en documentos oficiales, como el título del automotor y el informe de dominio, y es imprescindible para calcular los plazos de las revisiones técnicas periódicas. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la primera inspección se requiere a los cuatro años de antigüedad del vehículo o al alcanzar los 64.000 kilómetros, tomando en cuenta lo que ocurra primero. Este criterio asegura que los vehículos se mantengan en condiciones seguras para circular y contribuye a reducir riesgos en las vías públicas.