Este es el fin de semana largo que todos esperan en noviembre 2025: qué feriados tiene

Los viajeros frecuentes ven en estas fechas un momento clave para desconectarse, aprovechar el buen clima y organizar una mini aventura.

Por
El mes próximo trae consigo varios feriados. 

  • Noviembre 2025 contará con un fin de semana largo de cuatro días, ideal para planificar escapadas.
  • El viernes 21 será día no laborable turístico, según normativa especial.
  • El lunes 24 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, feriado nacional trasladado desde el jueves 20.
  • La medida busca fomentar el turismo interno y estimular la economía regional mediante descansos extendidos.
Serán varias las personas que podrán disfrutar estos feriados extras
Noviembre se perfila como uno de los meses más esperados del año gracias a un nuevo fin de semana largo que promete ser ideal para descansar, viajar o disfrutar de actividades locales. Los feriados del mes se convierten, como cada año, en una oportunidad perfecta para hacer una pausa antes del tramo final de 2025.

Con el cierre del año cada vez más cerca, muchos ya comienzan a planificar sus escapadas aprovechando los días libres que marcarán una pausa en la rutina. Este nuevo fin de semana largo de noviembre promete combinar relax, movimiento turístico y una gran dosis de energía para encarar el cierre del año con renovado entusiasmo.

Cuáles son los feriados de noviembre 2025 que generan un fin de semana extra largo

-mujer feriados calendario

Para quienes ya planifican su próxima escapada, noviembre 2025 ofrece un fin de semana largo de cuatro días:

  • Viernes 21 de noviembre: día no laborable turístico, según normativa especial.

  • Sábado 22 y domingo 23: fin de semana común.

  • Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20.

Esta disposición busca incentivar el turismo interno y dinamizar la economía regional mediante descansos extendidos en fechas estratégicas del año.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
