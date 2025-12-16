Confirmado: cuándo será el último feriado del 2025 en Argentina
Los días sin actividad laboral en la recta final del año influyen en la organización personal, los planes familiares y las escapadas, y marcan un punto clave para el descanso y la planificación del nuevo año.
¿Cuándo será el último feriado confirmado del 2025 en Argentina?
El Gobierno decidió no trasladar feriados ni sumar días no laborables en diciembre, lo que limita los descansos en el cierre del año.
Tras Navidad, el próximo feriado será el 1° de enero de 2026, seguido por el fin de semana extra largo de Carnaval en febrero.
El calendario 2026 ya está confirmado e incluye feriados inamovibles, trasladables y fechas estratégicas para fomentar el turismo interno.
El feriado del 8 de diciembre fue el último fin de semana largo de 2025, ya que el cierre del año no contará con días puente ni descansos extendidos.
Con el cierre del último fin de semana largo de diciembre, muchos argentinos ya revisan el calendario para saber la fecha del próximo descanso oficial. ¿Cuándo será el último feriado confirmado del 2025 en Argentina?
Llegar a fin de año con días sin actividad laboral implica un cambio significativo en la agenda de millones de personas, ya que permite reorganizar rutinas, planificar viajes, priorizar encuentros familiares y bajar el ritmo tras un año intenso. Estos asuetos influyen de forma directa en el consumo, el turismo y la vida cotidiana, convirtiéndose en momentos clave para el cierre del año y la planificación del que comienza.
El Gobierno confirmó cuál será el último feriado nacional de 2025, cómo impacta en la posibilidad de un fin de semana largo y cómo queda la agenda de feriados de cara al inicio de 2026.
Qué día será el último feriado nacional del 2025 en Argentina
El último feriado nacional del 2025 será el jueves 25 de diciembre, correspondiente a la celebración de Navidad. A diferencia de otros años, no habrá feriado puente ni día no laborable el viernes 26, por lo que no se conformará un fin de semana largo.
Tras el feriado del 8 de diciembre, que este año cayó lunes y permitió un descanso extendido, la Navidad será la única jornada libre restante en el calendario oficial.
Por qué no habrá fin de semana largo en Navidad
El Gobierno decidió no otorgar feriados puente en diciembre de 2025. Esto implica que el 25 de diciembre será un feriado aislado, sin traslado ni extensión, en línea con los cambios aplicados a la política de feriados trasladables. Pese a eso, sigue siendo una fecha clave para reuniones familiares, viajes cortos o una pausa en medio del cierre del año laboral.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025
Feriados inamovibles
25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.
Feriados con fines turísticos
El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.