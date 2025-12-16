Confirmado: cuándo será el último feriado del 2025 en Argentina

Los días sin actividad laboral en la recta final del año influyen en la organización personal, los planes familiares y las escapadas, y marcan un punto clave para el descanso y la planificación del nuevo año.

Con el cierre del último fin de semana largo de diciembre , muchos argentinos ya revisan el calendario para saber la fecha del próximo descanso oficial. ¿Cuándo será el último feriado confirmado del 2025 en Argentina?

Llegar a fin de año con días sin actividad laboral implica un cambio significativo en la agenda de millones de personas, ya que permite reorganizar rutinas, planificar viajes, priorizar encuentros familiares y bajar el ritmo tras un año intenso. Estos asuetos influyen de forma directa en el consumo, el turismo y la vida cotidiana, convirtiéndose en momentos clave para el cierre del año y la planificación del que comienza.

El Gobierno confirmó cuál será el último feriado nacional de 2025, cómo impacta en la posibilidad de un fin de semana largo y cómo queda la agenda de feriados de cara al inicio de 2026.

El último feriado nacional del 2025 será el jueves 25 de diciembre , correspondiente a la celebración de Navidad . A diferencia de otros años, no habrá feriado puente ni día no laborable el viernes 26, por lo que no se conformará un fin de semana largo.

Tras el feriado del 8 de diciembre, que este año cayó lunes y permitió un descanso extendido, la Navidad será la única jornada libre restante en el calendario oficial.

Por qué no habrá fin de semana largo en Navidad

El Gobierno decidió no otorgar feriados puente en diciembre de 2025. Esto implica que el 25 de diciembre será un feriado aislado, sin traslado ni extensión, en línea con los cambios aplicados a la política de feriados trasladables. Pese a eso, sigue siendo una fecha clave para reuniones familiares, viajes cortos o una pausa en medio del cierre del año laboral.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.