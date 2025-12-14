Cuándo será el fin de semana largo de Carnaval en 2026 y qué días son feriados En 2026 el feriado de Carnaval será el lunes 16 y martes 17 de febrero, con uno de los primeros fines de semana largos del año. Por + Seguir en







Se aproximan las vacaciones de verano, y como cada año, uno de los eventos más esperados es el Carnaval. Un momento de festejo donde las calles se llenan de colores y de familias y amigos disfrutando de desfiles, disfraces, carrozas y música.

Se aproximan las vacaciones de verano, y como cada año, uno de los eventos más esperados es el Carnaval. Un momento de festejo donde las calles se llenan de colores y de familias y amigos.

En 2026, el Carnaval en Argentina se vivirá con uno de los primeros fines de semana largos del año. El calendario oficial de feriados marca que el lunes 16 y el martes 17 de febrero serán feriados nacionales por Carnaval.

Entre los destinos preferidos por los argentinos se destacan dos clásicos: el Carnaval del País en Gualeguaychú, Entre Ríos, y el Carnaval de Jujuy, que transforma la Quebrada, los Valles y la Puna.

En cada noche, las comparsas despliegan carrozas gigantes, plumas, brillos y coreografías milimétricas ante tribunas colmadas de turistas. El sonido de las batucadas recorre el corsódromo y se mezcla con la adrenalina de quienes eligen vivir el Carnaval como una verdadera experiencia de espectáculo. Se aproximan las vacaciones de verano, y como cada año, uno de los eventos más esperados es el Carnaval. Un momento de festejo donde las calles se llenan de colores y de familias y amigos disfrutando de desfiles, disfraces, carrozas y música; color y diablitos, según el lugar del país en donde te encuentres.

En 2026, el Carnaval en Argentina se vivirá con uno de los primeros fines de semana largos del año. El calendario oficial de feriados marca que el lunes 16 y el martes 17 de febrero serán feriados nacionales por Carnaval, lo que abre la puerta a escapadas, rutas colmadas y destinos que ya se preparan para recibir a miles de visitantes.

Más allá del descanso, el Carnaval es sinónimo de fiesta popular: comparsas, trajes, música, espuma y bailes hasta la madrugada. Entre los destinos preferidos por los argentinos se destacan dos clásicos: el Carnaval del País en Gualeguaychú, Entre Ríos, y el Carnaval de Jujuy, que transforma la Quebrada, los Valles y la Puna en un gran escenario a cielo abierto.

Cómo serán los feriados por Carnaval en 2026 El histórico corsódromo de Gualeguaychú vuelve a ser protagonista con el Carnaval del País 2026, considerado uno de los espectáculos al aire libre más impactantes de Argentina. La ciudad entrerriana propone un calendario extendido, con noches de desfile que comienzan el 3 de enero y se repiten todos los sábados del mes, a las que se suman varias fechas de febrero en pleno clima carnavalero.

En cada noche, las comparsas despliegan carrozas gigantes, plumas, brillos y coreografías milimétricas ante tribunas colmadas de turistas. El sonido de las batucadas recorre el corsódromo y se mezcla con la adrenalina de quienes eligen vivir el Carnaval como una verdadera experiencia de espectáculo: luces, música y competencia por el título a la mejor comparsa del año.

En el Norte, Jujuy se prepara para más de dos meses de festejos con un cronograma que va del 1 de enero al 7 de marzo, combinando rituales ancestrales, mojones, desentierros del diablo, corsos y encuentros populares. El calendario incluye la Chaya de Mojones, los tradicionales jueves de Padrinos, Ahijados, Compadres y Comadres, el Carnaval Grande, el Carnaval Chico y los emotivos cierres de Flores y Remache. La Quebrada de Humahuaca, los Valles y la Puna se llenan de diablos coloridos, bombos, charangos, talco y albahaca. Turistas de todo el país llegan para acompañar a las comparsas en los mojones, participar del desentierro y entierro del diablo y sumarse a una fiesta donde lo turístico convive con lo espiritual y lo comunitario. Cada pueblo arma su propio ritmo, pero todos comparten la misma esencia: agradecer a la tierra y celebrar la vida. 1 de enero: Chaya de Mojones

Chaya de Mojones 22 de enero : Jueves de Padrinos

: Jueves de Padrinos 29 de enero : Jueves de Ahijados

: Jueves de Ahijados 5 de febrero : Jueves de Compadres

: Jueves de Compadres 12 de febrero : Jueves de Comadres

: Jueves de Comadres 14 de febrero: Sábado de Desentierro

Sábado de Desentierro 15 y 16 de febrero : Carnaval Grande

: Carnaval Grande 17 de febrero: Martes de Chaya

Martes de Chaya 21 de febrero : Carnaval Chico

: Carnaval Chico 22 de febrero : Entierro del Carnaval

: Entierro del Carnaval 28 de febrero : Carnaval de Flores

: Carnaval de Flores 7 de marzo: Carnaval de Remache feriado Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles Enero: 1 de enero (Año Nuevo).

1 de enero (Año Nuevo). Marzo: 3 y 4 de marzo (Carnaval), 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).

3 y 4 de marzo (Carnaval), 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia). Abril: 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas), 18 de abril (Viernes Santo).

2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas), 18 de abril (Viernes Santo). Mayo: 1 de mayo (Día del Trabajador), 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).

1 de mayo (Día del Trabajador), 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo). Junio: 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano).

20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano). Julio: 9 de julio (Día de la Independencia).

9 de julio (Día de la Independencia). Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad). Feriados trasladables Junio: 16 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), trasladado del 17 de junio.

16 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), trasladado del 17 de junio. Agosto: 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).

17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín). Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural). Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional). Feriados con fines turísticos Mayo: 2 de mayo.

2 de mayo. Agosto: 15 de agosto.

15 de agosto. Noviembre: 21 de noviembre. Es importante destacar que la decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales. feriado