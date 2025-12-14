14 de diciembre de 2025 Inicio
Cuándo será el fin de semana largo de Carnaval en 2026 y qué días son feriados

En 2026 el feriado de Carnaval será el lunes 16 y martes 17 de febrero, con uno de los primeros fines de semana largos del año.

Se aproximan las vacaciones de verano, y como cada año, uno de los eventos más esperados es el Carnaval. Un momento de festejo donde las calles se llenan de colores y de familias y amigos disfrutando de desfiles, disfraces, carrozas y música.

Se aproximan las vacaciones de verano, y como cada año, uno de los eventos más esperados es el Carnaval. Un momento de festejo donde las calles se llenan de colores y de familias y amigos disfrutando de desfiles, disfraces, carrozas y música; color y diablitos, según el lugar del país en donde te encuentres.

En 2026, el Carnaval en Argentina se vivirá con uno de los primeros fines de semana largos del año. El calendario oficial de feriados marca que el lunes 16 y el martes 17 de febrero serán feriados nacionales por Carnaval, lo que abre la puerta a escapadas, rutas colmadas y destinos que ya se preparan para recibir a miles de visitantes.

Más allá del descanso, el Carnaval es sinónimo de fiesta popular: comparsas, trajes, música, espuma y bailes hasta la madrugada. Entre los destinos preferidos por los argentinos se destacan dos clásicos: el Carnaval del País en Gualeguaychú, Entre Ríos, y el Carnaval de Jujuy, que transforma la Quebrada, los Valles y la Puna en un gran escenario a cielo abierto.

Cómo serán los feriados por Carnaval en 2026

El histórico corsódromo de Gualeguaychú vuelve a ser protagonista con el Carnaval del País 2026, considerado uno de los espectáculos al aire libre más impactantes de Argentina. La ciudad entrerriana propone un calendario extendido, con noches de desfile que comienzan el 3 de enero y se repiten todos los sábados del mes, a las que se suman varias fechas de febrero en pleno clima carnavalero.

En cada noche, las comparsas despliegan carrozas gigantes, plumas, brillos y coreografías milimétricas ante tribunas colmadas de turistas. El sonido de las batucadas recorre el corsódromo y se mezcla con la adrenalina de quienes eligen vivir el Carnaval como una verdadera experiencia de espectáculo: luces, música y competencia por el título a la mejor comparsa del año.

En el Norte, Jujuy se prepara para más de dos meses de festejos con un cronograma que va del 1 de enero al 7 de marzo, combinando rituales ancestrales, mojones, desentierros del diablo, corsos y encuentros populares. El calendario incluye la Chaya de Mojones, los tradicionales jueves de Padrinos, Ahijados, Compadres y Comadres, el Carnaval Grande, el Carnaval Chico y los emotivos cierres de Flores y Remache.

La Quebrada de Humahuaca, los Valles y la Puna se llenan de diablos coloridos, bombos, charangos, talco y albahaca. Turistas de todo el país llegan para acompañar a las comparsas en los mojones, participar del desentierro y entierro del diablo y sumarse a una fiesta donde lo turístico convive con lo espiritual y lo comunitario. Cada pueblo arma su propio ritmo, pero todos comparten la misma esencia: agradecer a la tierra y celebrar la vida.

  • 1 de enero: Chaya de Mojones
  • 22 de enero: Jueves de Padrinos
  • 29 de enero: Jueves de Ahijados
  • 5 de febrero: Jueves de Compadres
  • 12 de febrero: Jueves de Comadres
  • 14 de febrero: Sábado de Desentierro
  • 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande
  • 17 de febrero: Martes de Chaya
  • 21 de febrero: Carnaval Chico
  • 22 de febrero: Entierro del Carnaval
  • 28 de febrero: Carnaval de Flores
  • 7 de marzo: Carnaval de Remache
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • Enero: 1 de enero (Año Nuevo).
  • Marzo: 3 y 4 de marzo (Carnaval), 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).
  • Abril: 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas), 18 de abril (Viernes Santo).
  • Mayo: 1 de mayo (Día del Trabajador), 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).
  • Junio: 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano).
  • Julio: 9 de julio (Día de la Independencia).
  • Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

  • Junio: 16 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), trasladado del 17 de junio.
  • Agosto: 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).
  • Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).
  • Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).

Feriados con fines turísticos

  • Mayo: 2 de mayo.
  • Agosto: 15 de agosto.
  • Noviembre: 21 de noviembre.

Es importante destacar que la decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

