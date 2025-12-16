16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Confirman feriado para el 18 de diciembre en 2025: qué se celebra y quiénes lo disfrutarán

Como suele ocurrir con este tipo de jornadas especiales, el alcance no es general y responde a un motivo concreto.

Por
Los feriados que restan antes que termine el 2025.

Los feriados que restan antes que termine el 2025.

  • El 18 de diciembre de 2025 fue confirmado como feriado, pero no es de alcance nacional, sino que beneficia a un sector puntual del país.
  • La medida generó expectativas porque cae en la recta final del año, cuando muchas personas organizan descansos y cierres laborales.
  • La fecha tiene un significado simbólico e histórico que se conmemora todos los años en determinadas localidades.
  • El asueto implica la suspensión de actividades administrativas y del Banco Provincia de cada jurisdicción afectada.

Este 18 de diciembre de 2025 no será un día laborable más para un sector puntual del país. La confirmación de uno de los Feriados de diciembre en esa fecha reactivó consultas y expectativas, especialmente entre quienes podrían verse beneficiados con un descanso extra en plena recta final del año.

¿Cuándo será el último feriado confirmado del 2025 en Argentina?
Te puede interesar:

Confirmado: cuándo será el último feriado del 2025 en Argentina

La fecha tiene un fuerte valor simbólico e histórico, ligado a una conmemoración que se repite año tras año en determinadas localidades. Para quienes estén alcanzados, será una oportunidad de descanso; para otros, una jornada laboral normal.

Feriado del 18 de diciembre: qué se celebra y a quiénes alcanza

feriado

El próximo 18 de diciembre será feriado para algunos sitios dentro de la provincia de Buenos Aires, donde los empleados de la administración pública y del Banco Provincia podrán disfrutar la jornada extra.

Puntualmente, la fecha libre es para quienes trabajan en:

  • San Fernando – Aniversario fundacional
  • General San Martín – Aniversario fundacional
  • Facundo Quiroga (Nueve de Julio) – Aniversario fundacional
  • Uribelarrea (Cañuelas) – Aniversario fundacional

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El 24 y 31 de diciembre habrá asueto en la administración pública nacional.

El Gobierno decretó asueto en vísperas de Navidad y Año Nuevo para empleados públicos

Se aproximan las vacaciones de verano, y como cada año, uno de los eventos más esperados es el Carnaval. Un momento de festejo donde las calles se llenan de colores y de familias y amigos disfrutando de desfiles, disfraces, carrozas y música.

Cuándo será el fin de semana largo de Carnaval en 2026 y qué días son feriados

Conocé más sobre los Feriados bonaerenses que sucederán este mes

Será feriado el miércoles 17 de diciembre: a qué se debe y quiénes lo celebran

La medida configurará el último puente extendido antes de las festividades navideñas. 

Confirmado un nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 15 de diciembre en 2025

¿Hay fin de semana largo por Navidad 2025? Esto dice el calendario oficial.

Ya se acerca Navidad: ¿es fin de semana largo por feriado en 2025?

El último mes del 2025 tiene diversos Feriados en varios sectores del país

Decretan feriado para el 16 de diciembre en 2025: qué se celebra y quiénes lo disfrutarán

Rating Cero

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.
play

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

play

Se realiza el único casting presencial para Gran Hermano 2026: cuatro cuadras de cola y los personajes más bizarros

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

Le respondió a Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

Rachael Carpani integró el elenco de NCIS: Los Ángeles,McLeod’s Daughters y Against the Wall

Conmoción por la muerte de Rachel Carpani, protagonista de NCIS: Los Ángeles

Melissa McCarthy mostró su cambio físico en Saturday Night Live.

La impresionante transformación física de Melissa Mccarthy: bajó 40 kilos

últimas noticias

Anses confirmó los montos de las Asignaciones Familiares para enero.

Asignaciones Familiares de ANSES: monto confirmado con aumento para enero 2026

Hace 14 minutos
Boca y River ya conocen el calendario del Torneo Apertura 2026.

Así son los fixtures de River y Boca en el torneo Apertura 2026: todos los partidos

Hace 14 minutos
Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

El entrenamiento rápido de 7 minutos para hacer en casa: la ciencia respalda sus excelentes resultados

Hace 15 minutos
play
La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

Hace 18 minutos
El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado

Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

Hace 19 minutos