Confirman feriado para el 18 de diciembre en 2025: qué se celebra y quiénes lo disfrutarán Como suele ocurrir con este tipo de jornadas especiales, el alcance no es general y responde a un motivo concreto.







Los feriados que restan antes que termine el 2025.

El 18 de diciembre de 2025 fue confirmado como feriado, pero no es de alcance nacional, sino que beneficia a un sector puntual del país.

La medida generó expectativas porque cae en la recta final del año, cuando muchas personas organizan descansos y cierres laborales.

La fecha tiene un significado simbólico e histórico que se conmemora todos los años en determinadas localidades.

El asueto implica la suspensión de actividades administrativas y del Banco Provincia de cada jurisdicción afectada. Este 18 de diciembre de 2025 no será un día laborable más para un sector puntual del país. La confirmación de uno de los Feriados de diciembre en esa fecha reactivó consultas y expectativas, especialmente entre quienes podrían verse beneficiados con un descanso extra en plena recta final del año.

La fecha tiene un fuerte valor simbólico e histórico, ligado a una conmemoración que se repite año tras año en determinadas localidades. Para quienes estén alcanzados, será una oportunidad de descanso; para otros, una jornada laboral normal.

Feriado del 18 de diciembre: qué se celebra y a quiénes alcanza feriado El próximo 18 de diciembre será feriado para algunos sitios dentro de la provincia de Buenos Aires, donde los empleados de la administración pública y del Banco Provincia podrán disfrutar la jornada extra.

Puntualmente, la fecha libre es para quienes trabajan en:

San Fernando – Aniversario fundacional

General San Martín – Aniversario fundacional

Facundo Quiroga (Nueve de Julio) – Aniversario fundacional

Uribelarrea (Cañuelas) – Aniversario fundacional Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.