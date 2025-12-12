Confirmado un nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 15 de diciembre en 2025

La medida configurará el último puente extendido antes de las festividades navideñas. Chubut Patagonia Argentina

El lunes 15 de diciembre será asueto en Cholila por su aniversario fundacional, generando un fin de semana largo.

El descanso alcanzará de manera obligatoria a empleados públicos locales, mientras que el sector privado podrá adherir de forma optativa.

La comunidad tendrá celebraciones cívicas, actividades culturales y propuestas recreativas durante los días previos.

El calendario 2025 incluye feriados inamovibles, trasladables y turísticos que organizan los fines de semana extendidos del año. El calendario de diciembre 2025 incorpora un asueto local que beneficiará a habitantes de una localidad específica de la provincia de Chubut, generando un fin de semana extendido antes de las festividades navideñas. El lunes 15 de diciembre se establecerá como día no laborable en Cholila, permitiendo que los trabajadores del sector público de esta jurisdicción patagónica disfruten de tres días consecutivos de descanso durante el período previo a las celebraciones de fin de año.

La confirmación de este asueto municipal despierta expectativa entre las familias y trabajadores de Cholila, quienes comienzan a planificar actividades, reuniones sociales y tiempo libre aprovechando esta pausa laboral. Es así que este fin de semana largo adquiere particular importancia al coincidir con el momento de mayor actividad social del año, cuando las temperaturas de verano invitan a realizar escapadas y disfrutar de actividades al aire libre.

Cholila Wikipedia Por qué será feriado el lunes 15 de diciembre y quiénes tendrán fin de semana largo El asueto del lunes 15 de diciembre responde exclusivamente a la conmemoración del aniversario fundacional de Cholila, localidad ubicada en la provincia de Chubut. Esta celebración marca el hito histórico que estableció las bases institucionales y territoriales de la comunidad, constituyendo una fecha emblemática para la cual se suspenden actividades laborales en el ámbito público local.

La configuración del fin de semana largo abarcará desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de diciembre, generando un período de descanso de tres días consecutivos. El alcance del día no laborable seguirá el protocolo estándar para asuetos municipales en territorio chubutense. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en Cholila tendrán derecho obligatorio al descanso, incluyendo a todo el personal de dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y servicios públicos locales.

Cholila Municipalidad de Cholila, Chubut Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto permanecerá como una decisión optativa de cada empleador. Comercios, industrias, servicios y establecimientos privados ubicados en Cholila podrán evaluar individualmente la conveniencia de suspender sus actividades.

Las celebraciones durante el fin de semana del 13 y 14 de diciembre incluirán programaciones especiales diseñadas para involucrar activamente a toda la población. Las actividades típicamente comprenden ceremonias cívicas con participación de autoridades locales, actos protocolares en espacios públicos emblemáticos, presentaciones artísticas y culturales, eventos religiosos, ferias gastronómicas con productos regionales y propuestas recreativas diseñadas para todas las edades, aprovechando las condiciones climáticas favorables de la temporada. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.